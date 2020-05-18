При дополнительных выплатах работникам социальных учреждений не должно повториться ситуаций аналогичных тем, что были при доплатах медицинскому персоналу, работающему с больными коронавирусной инфекцией, предупредил регионы премьер-министр Михаил Мишустин.

Вчера председатель правительства собрал по видеосвязи президиум Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и констатировал, что спустя два месяца рост заболеваемости удалось остановить. "По самым осторожным оценкам, динамика позитивная. Все больше людей выздоравливают и выписываются из больниц домой", - подчеркнул Мишустин.

Некоторые регионы по текущим показателям готовы к постепенному смягчению карантинных мер. "В общей сложности это 27 субъектов Федерации", - заявил глава правительства. "Это становится возможным, поскольку сам за последние несколько дней показатель распространения вируса не превышает единицы и более половины специализированных коек, которые оборудованы для лечения осложнений болезни, остаются свободными", - пояснил Мишустин. При этом уровень тестирования на COVID-19 стабильно высокий.

Многое определяла прошлая неделя после всех майских праздников. Темп прироста новых выявлений снизился на 23,4 процента, в Московском регионе - на 42,6 процента. Определенную тревогу в правительстве сейчас вызывает ситуация за пределами столицы и области. "За эту неделю пока в субъектах Российской Федерации мы наблюдаем увеличение темпов прироста на 8,1 процента", - сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что сейчас, когда на местах задумываются о снятии ранее введенных ограничений, губернаторы должны очень внимательно следить за поведением болезни не только на своих территориях, но и у соседей. В отдельных регионах уже пытались открыть сферу услуг без соблюдения необходимых правил, и главным санитарным врачам на местах приходилось вмешиваться в ситуацию. В других субъектах Федерации, имея все возможности для ослабления карантинных мер, власти проявляли осторожность. "Мы отчасти это приветствуем, потому что это серьезная неделя, в течение которой нужно было реально оценить то, как развивается эпидситуация на территории конкретного региона", - заявила вице-премьер.

"За последние сутки у нас не выявлено регионов страны, где был бы гиперпотенциальный рост заболеваемости, - констатировала зампред правительства. - Это, с одной стороны, радует, но, с другой стороны, еще раз хочу обратиться к коллегам - не расслабляться, потому что заболевание коварное и нам нужно очень внимательно соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры".

До конца мая обязательным останется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. "Мы должны быть уверены на сто процентов, что их жизни и здоровью ничто не угрожает. Как только появится возможность снять режим самоизоляции и для них - незамедлительно сделаем это", - пообещал Михаил Мишустин. Работающим пенсионерами кабинет министров дал возможность оформить электронный больничный на период с 12 до 29 мая.

Михаил Мишустин: Прошу внимательно и четко подойти к выполнению поручений президента и решений правительства, чтобы ни у кого не возникало не то что желания, а даже мысли, что здесь можно что-то сэкономить

Подписываются новые документы для помощи бизнесу. Премьером утверждены правила новой льготной кредитной программы поддержки организаций из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и ряда социально ориентированных некоммерческих организаций. Займы будут выдаваться банками под два процента, остальное им компенсирует государство. На эти цели выделены 5,7 миллиарда рублей.

Размер кредита будет рассчитываться, исходя из одного минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника в месяц с умножением на количество месяцев. "Средства могут быть использованы на любые цели по усмотрению бизнеса, но, конечно, мы рассчитываем, что их потратят в первую очередь на выплату заработных плат, ведь тем предприятиям, которые сохранят не менее 90 процентов сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами - всю эту сумму погасит государство", - напомнил председатель правительства. Организации, которые сохранят не менее 80 процентов работников, должны будут вернуть только половину ссуды и процентов по ней. Срок погашения - 1 апреля следующего года.

Отдельно Мишустин остановился на выполнении поручения президента о поддержке работников социальных учреждений, многие из которых в условиях распространения коронавируса, трудятся в условиях особого режима: их смены длятся по 14 дней, и все это время они должны находиться в стенах учреждения.

"Я прошу вас сделать все необходимое, чтобы избежать ситуации, которая сложилась с дополнительными выплатами медицинским работникам. Прошу внимательно и четко подойти к выполнению поручений президента и решений правительства, чтобы ни у кого не возникало не то что желания, а даже мысли, что здесь можно что-то сэкономить", - указал премьер-министр.

На выплаты социальным работникам распоряжением правительства выделено 7,67 миллиарда рублей для 114 тысяч специалистов. "За период с 15 апреля до 15 июля им ежемесячно будет начисляться специальная доплата. Размер ее будет зависеть от того, есть ли в их учреждении больные коронавирусной инфекцией или нет", - рассказал Мишустин. В первом случае врачи будут получать по 60 тысяч рублей, во втором - по 40 тысяч. Такой же принцип предусмотрен и для остальных. Среднему медицинскому персоналу, а также социальным работникам (психологам, педагогам, логопедам и другим специалистам) выплатят по 35 и 25 тысяч соответственно, младшему медицинскому персоналу и сиделкам - по 20 и 15 тысяч, техническим и другим сотрудникам - по 15 и 10 тысяч.

Кроме того, для них будет введен сменный режим работы - 14 календарных дней. "И даже если сотрудник заболеет и покинет учреждение раньше завершения своей смены, он все равно сможет рассчитывать на полную доплату", - заверил премьер.

Вчера же председатель правительства собрал отдельное совещание, чтобы проверить, как выполнено поручение президента по апрельским выплатам стимулирующих выплат медицинским работникам за помощь пациентам с коронавирусом. Все сроки для этого уже истекли, а регионы должны начать начисления за май.

Михаил Мишустин потребовал раз и навсегда прекратить злоупотребления со стимулирующими выплатами. Для этого правительство уточнило порядок расчета федеральных выплат, исключив любую возможность рассчитывать суммы по времени. В будущем при подготовке нормативных документов министерства и ведомства должны избегать формулировок, которые позволят двойную трактовку.

"Поручения президента, решения правительства в регионах стали трактовать каждый по-своему. Где-то при начислении доплат стали считать смены, где-то часы, а где-то минуты, - заметил премьер. - Мало того, что такие действия прямо противоречат сути поручений и обращений президента, людям, которые принимают подобные решения, чисто по-человечески должно быть стыдно перед врачами и медицинскими работниками, которые каждый день рискуют своим здоровьем и, к сожалению, жизнями".

До вторника у чиновников есть время, чтобы устранить оставшиеся недочеты и сегодня отчитаться президенту. Вице-премьеров и профильных министров Мишустин попросил тщательно подготовиться к докладам.

Дополнительными гарантиями для медработников станут единовременные страховые выплаты в размере 68 тысяч рублей. Они будут выплачиваться в случае временной нетрудоспособности из-за обострения отдельных заболеваний из-за коронавирусной инфекции. Положение распространяется на врачей, средний и младший медицинский персонал и водителей "скорой помощи", непосредственно работающих с больными коронавирусом.

В список заболеваний вошли острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей без развития пневмонии, вирусная пневмония, токсическое поражение печени, сепсис, легочный отек и легочная эмболия, печеночная и почечная недостаточности, ряд других осложнений.

Михаил Мишустин также утвердил временное положение о страховых случаях, которое будет действовать до конца года и позволит оперативно назначать компенсации пострадавшим врачам и другим медицинским работникам.