"Мумий Тролль" представит премьеру фильма "SOS Матросу" в интернете

Группа "Мумий Тролль" представит цифровую премьеру фильма "SOS Матросу". Это произойдет 22 мая в 19.30 в Яндекс.Эфире. "Перед показом фильма солист группы Илья Лагутенко выйдет в прямой эфир и ответит на вопросы поклонников", - сообщает Яндекс.Эфир.

Лента о кругосветном путешествии музыкантов группы "Мумий Тролль", во время которого они записали новый альбом, впервые станет доступной широкой аудитории. Режиссер фильма - Дэниэл Дрисдейл (он же ранее создал клип группы The Killers - Human). По словам создателей фильма, кино снято в жанре "рокументари" - документальной музыкальной фантасмагории.

Большую часть съемочного времени группа провела на барке "Седов", где и происходит основное действие ленты. Путешествие начинается в порту Владивостока. Музыкант Илья, решивший, что его группе уже тесно в родном городе, мечтает о международном признании, особенно - о премии "Грэмми". Его жизнь коренным образом меняет случайная встреча с капитаном парусного судна, который предлагает музыканту место на борту. Вскоре Илья и его товарищи по группе - Олег, Юрий и Евгений, - оказываются в настоящем кругосветном путешествии.

Показ фильма завершит цикл выступлений группы "Мумий Тролль" в рамках проекта "Все дома". Напомним, что весь апрель участники коллектива два раза в неделю выкладывали в Яндекс.Эфире свои выступления в самоизоляции. В течение месяца вышло 10 выпусков, во время которых музыканты исполнили в формате live песни "Карнавала.Нет", "Планы", "Так страшно", "Другие места", "Страху нет", "Знакомым столичным", "Гори.Это всё", "Новая луна апреля", "Дельфины", "Хищник" и другие, в том числе, новый сингл "Лира".