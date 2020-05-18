Новости

Стоит ли гоняться за подержанным Toyota Highlander за 1,5 млн рублей 18:16
РЖД сообщили о росте объемов отгруженных удобрений 17:45
Патриарх Кирилл отдал двух правящих архиереев под церковный суд 17:44
Минск готов нарастить поставки продовольствия в страны ЕАЭС 17:33
В Мурманской области задержан экс-министр 17:32
Около ста граждан РФ сегодня вернутся на родину из Болгарии 17:29
Новые низкопольные трамваи придут летом в 15 районов Москвы 17:23
Половина испанцев отказалась от любых поездок на отдых в этом году 17:22
ВЦИОМ: 57% россиян считают, что власти делают достаточно для борьбы с COVID-19 17:22
Судно "Михаил Сомов" готовится выйти к полярным станциям 17:19
В Орловской области завели дело о халатности с жильем для сирот 17:16
Путин обсудил с Эрдоганом сотрудничество по вакцинам от коронавируса 17:03
Профессор назвала продукты, ускоряющие старение 17:02
Новый кроссовер GAC получит в России продвинутые опции 17:00
Марафон фильмов молодых кинематографистов пройдет в Сети 16:57
Новые минские троллейбусы будут развозить жителей Петербурга в белые ночи 16:53
Нью-Йорк покинули пять процентов жителей во время пандемии 16:53
Число депутатов Госдумы с коронавирусом выросло до шести 16:46
"Мумий Тролль" представит премьеру фильма "SOS Матросу" в интернете 16:46
На Ставрополье проверят жалобу медиков на невыплату надбавок 16:37
Сроки временного нахождения автомобиля в ЕАЭС продлены до 30 сентября 16:32
Под Белгородом из-за парикмахера с COVID-19 изолированы семь семей 16:27
В Москве городские службы переведены в режим повышенной готовности 16:25
Древнеримская игрушечная мышь найдена в Англии 16:15
Чиновники объяснили, почему новосибирские врачи обмотаны пакетами 16:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
В "РГ" - видеоинтервью о единовременных страховых выплатах медработникам
В "РГ" - видеоинтервью о единовременных страховых выплатах медработникам
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
18.05.2020 16:46
Рубрика: Культура

"Мумий Тролль" представит премьеру фильма "SOS Матросу" в интернете

Текст: Сусанна Альперина
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Группа "Мумий Тролль" представит цифровую премьеру фильма "SOS Матросу". Это произойдет 22 мая в 19.30 в Яндекс.Эфире. "Перед показом фильма солист группы Илья Лагутенко выйдет в прямой эфир и ответит на вопросы поклонников", - сообщает Яндекс.Эфир.

Лента о кругосветном путешествии музыкантов группы "Мумий Тролль", во время которого они записали новый альбом, впервые станет доступной широкой аудитории. Режиссер фильма - Дэниэл Дрисдейл (он же ранее создал клип группы The Killers - Human). По словам создателей фильма, кино снято в жанре "рокументари" - документальной музыкальной фантасмагории.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Илья Лагутенко показал в новом клипе играющих с куклами дочерей

Большую часть съемочного времени группа провела на барке "Седов", где и происходит основное действие ленты. Путешествие начинается в порту Владивостока. Музыкант Илья, решивший, что его группе уже тесно в родном городе, мечтает о международном признании, особенно - о премии "Грэмми". Его жизнь коренным образом меняет случайная встреча с капитаном парусного судна, который предлагает музыканту место на борту. Вскоре Илья и его товарищи по группе - Олег, Юрий и Евгений, - оказываются в настоящем кругосветном путешествии.

Показ фильма завершит цикл выступлений группы "Мумий Тролль" в рамках проекта "Все дома". Напомним, что весь апрель участники коллектива два раза в неделю выкладывали в Яндекс.Эфире свои выступления в самоизоляции. В течение месяца вышло 10 выпусков, во время которых музыканты исполнили в формате live песни "Карнавала.Нет", "Планы", "Так страшно", "Другие места", "Страху нет", "Знакомым столичным", "Гори.Это всё", "Новая луна апреля", "Дельфины", "Хищник" и другие, в том числе, новый сингл "Лира".

Культура Музыка Рок Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса
Матвиенко призвала не устраивать "судилище" над ВОЗ по поводу коронавируса
Рябков: Россия не оставит без ответа агрессивные выпады со стороны США
Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
В России за сутки подтверждено 8926 случаев COVID-19 в 81 регионе
Как переносят режим изоляции актеры, режиссеры и композиторы
Данте - 755 лет: Что мы знаем о поэте ХIII века