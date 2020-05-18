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18.05.2020 19:27
Рубрика: Экономика

Кто у дома хозяин

Владельцев неучтенной недвижимости будут искать
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(8159)
Муниципалитеты хотят наделить правом разыскивать владельцев неучтенных объектов недвижимости, в том числе заброшенных участков. Соответствующий правительственный законопроект одобрен Советом Госумы и готовится к рассмотрению в весеннюю сессию.

В России у части недвижимости есть владельцы, которые не спешат становиться полноправными собственниками. Для этого нужно регистрироваться и заносить сведения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), но как только они там появятся, придется платить налоги.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в ЕГРН отсутствуют сведения об около 25 млн ранее учтенных объектов недвижимости. Автоматически они там появиться не могут, потому что у регистрирующих органов нет достаточной информации о правообладателях. Как найти хозяев? Сейчас предлагается наделить правом разыскивать правообладателей органы местного самоуправления. Это логично: поселковой администрации, например, проще узнать, кто жил в том или ином доме, что стало с этим человеком, есть ли у него родственники.

Как подчеркивала вице-премьер Виктория Абрамченко, цель таких действий - соблюдение баланса частных и публичных интересов. Например, при изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд важно понимать, кому принадлежит тот или иной объект недвижимости. Необходимо четко знать, кто именно должен получить возмещение при изъятии. Впрочем, как говорится в законопроекте, если человек не согласен, что ему "приписывают" недвижимость, он может написать в орган местного самоуправления протест. А также у него всегда есть право обратиться в суд.

Экономика Недвижимость Законопроекты и комментарии

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