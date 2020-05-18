На Украине ввели госрегулирование цен на ряд продуктов

На Украине с сегодняшнего дня государство начало регулировать цены на ряд продуктов, лекарств и средств индивидуальной защиты. Как отмечается на сайте правительства, в перечень попали товары, "имеющие важную социальную значимость", а также товары "противоэпидемического назначения, необходимые для предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19".

Речь идет, в первую очередь, о продуктах питания: хлебе, гречке, сахаре, муке, макаронных изделиях, молоке, масле, яйцах, курице и минеральной воде без газа. В списках также значатся медицинские препараты, антисептики и дезинфицирующие средства, маски, перчатки, костюмы, защитные очки, респираторы FFP2 и FFP3, бахилы, фильтры для масок.

Как напоминает УНИАН, соответствующее постановление о введении государственного регулирования цен кабмин Украины принял еще 22 апреля, 8 мая документ был опубликован в газете "Урядовый курьер". Десять дней спустя - 18 мая - оно вступило в силу, и будет действовать до конца карантина.

Теперь продавцы обязаны декларировать изменение розничной цены на указанные товары при повышении ее на пять и более процентов. О намерении поднять цены в пределах 10 процентов необходимо сообщить за три дня до повышения, в пределах 15 процентов - за две недели, если же продавец хочет поднять их еще выше - за месяц. За нарушение процедуры предусмотрено административное наказание.