Надаля назвали лучшим испанским спортсменом

Теннисист Рафаэль Надаль был признан лучшим испанским спортсменом в истории по версии читателей газеты Marca.

На финальном этапе голосования обладатель 19 "Больших шлемов" обошел чемпиона мира и Европы по баскетболу, чемпиона НБА Пау Газоля. За Надаля проголосовали 82 процента читателей. Всего же за почетное звание боролись 16 спортсменов - футболисты Андрес Иньеста, Икер Касильяс, Хави и Рауль, пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо и другие.

Для Надаля эта победа наверняка стала приятным бонусом. Ведь он уже заявил, что из-за коронавируса текущий год для тенниса практически потерян, и он не надеется заиграть в полную силу.

Между тем выставочные соревнования по теннису продолжаются. В Германии завершился уже третий подобный турнир. Впервые с момента вынужденной паузы в сезоне на корт вышел россиянин - 227-я ракеткам мира Алексей Ватутин. Он занял пятое место.