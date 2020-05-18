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18.05.2020 05:52
Рубрика: Происшествия

Названы регионы с высокими рисками природных пожаров на этой неделе

В Гидрометцентре назвали регионы России, на территории которых наиболее велик риск возникновения природных пожаров на это неделе.

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
Где в этом году могут начаться лесные пожары

Это юг западной Сибири: Тува и юг Красноярского края. "В Иркутской области очень сложная ситуация: на западе тепло с 4,5 классом пожарной опасности в лесах", - цитирует РИА Новости научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По данным федеральной Авиалесоохраны, за минувшие сутки в России были ликвидированы 23 лесных пожара на площади более 290 гектаров. Остаются действующими 23 лесных пожара общей площадью 3,2 тысячи гектаров, которые сейчас активно тушат. При этом наибольшая площадь пожаров фиксируется в Забайкальском крае - 2,5 тысячи гектаров.

Происшествия ЧП Пожары Наука и образование Гидрометцентр РФ

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