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18.05.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Названы страны, которые быстрее выйдут из кризиса после пандемии

Текст: Георгий Панин
На валютном рынке жизнь бьет ключом и даже попадает, куда надо. Рубль в полной мере отыгрывает все изменения в новостном потоке.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чего ждать от рубля дальше, и какая срана быстрее выйдет из кризиса после пандемии "Российской газете" рассказала Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари".

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
В России появится новый нефтегазовый регион

- Понедельник, - по мнению эксперта, - станет своеобразной точкой выхода из карантина и режима самоизоляции. Многие региональные программы в России заработают на этой неделе. Некоторые страны Европы тоже создали такую пошаговую программу.

Например, Австрия - здесь открылись рестораны, музеи и библиотеки. Но власти намерены оставить запрет на массовые мероприятия в действии как минимум до конца лета. Скорее всего, Германия пойдет по аналогичному пути, а во Франции будут внимательно следить за тем, чтобы население не собиралось группами, ведь французы большие любители компаний, как и итальянцы с испанцами.

Можно ли определить шорт-лист государств, которые благополучнее остальных выйдут из кризиса? Давайте попробуем.

Во-первых, чтобы выйти из кризиса, надо сначала в него погрузиться. Как говорит старая английская пословица, не нужно переходить мост, не дойдя до него. Многие из мировых держав находятся в фазе погружения в кризисное состояние, и еврозона в том числе. Судя по американской статистике, тут тоже не все радужно, а Азия, поскольку оказалась в вирусной зоне раньше всех, отлично демонстрирует, что восстановление будет проблемным и несистемным.

Фото: iStock
Экономисты предупредили о рисках выхода из кризиса

Во-вторых, структура экономик и плотность населения везде разные. Разное и исходное состояние экономических систем перед коронавирусом и пандемией. Так что вполне можно ожидать, что Италия будет выходить из кризиса долго и печально, потому что и до COVID-19 тут были большие проблемы с бюджетом и госдолгом, а вирус только усугубил состояние государственных финансов.

Пока весьма примерный ТОП-3 стран, которые могут выйти из кризисного состояния быстрее остальных, выглядит так: Китай, США, Германия.

Дальше пойдут Великобритания, Япония, Австралия. В расчет берется не только базовое состояние экономик и их способность к быстрой мобилизации, но и пакеты стимулирований, и всесторонняя поддержка властями не только бизнеса, но и населения. Россия в этом списке пока вряд ли входит в первую десятку.

Каковы перспективы рубля

- Рубль, безусловно, будет чувствителен к восстановлению глобальной экономики, - считает Анна Бодрова. - Если в мире одновременно проявится интерес к риску, то рублю будет только лучше. Но чего-то резко позитивного тут ждать все-таки не стоит. Банк России и Минфин позволили российской валюте девальвировать настолько, насколько это удобно бюджету. Слишком крепким рубль в следующие 12 месяцев точно не станет.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Сам процесс восстановления российской экономики, если принять за основу совершенно стерильные условия с выходом из самоограничений с июня и без второй волны вируса, займет до двух лет. Это значит, что рубль "около 75" за доллар с нами надолго.

С начала 2020 года и по 18 мая "американец" вырос к рублю на 20 процентов. В перспективе ближайших дней "болтанка" доллара в пределах 73-75 рублей сохранится в силе. Более широкий горизонт - до конца мая, скажем, предполагает колебания в диапазоне 72,50-76,50 рубля. Евро все так же держится в коридоре 79-82 рублей, где ему и место до конца весны.

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