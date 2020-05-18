Нью-Йорк покинули пять процентов жителей во время пандемии

За время мировой пандемии коронавируса Нью-Йорк покинули пять процентов жителей.

К понедельнику количество зараженных COVID-19 в США достигло почти полутора миллионов, а умерших - почти 90 тысяч. И главный удар пришелся именно на Нью-Йорк, где заболели 193 тысячи, а умерли 15186 жителей.

Неудивительно, что люди, особенно, из престижных районов, разъезжаются по всей стране. По данным американской почтовой службы, в марте в United States Post Office получили 56 тысяч заявлений о пересылке почты, в апреле - 81 тысячу. 60 процентов из них - о пересылке из Нью-Йорка в другие города страны. По информации The Daily Mail, самыми популярными направлениями стали Южная Флорида, Калифорния, Аризона, Иллинойс, а самыми популярными городами, помимо ближайших к Нью-Йорку, - Лос-Анджелес, Феникс, Чикаго. The Times сообщает, что доход более 50 процентов убывших превышает 100 тысяч долларов в год, а 33 процентов - более 200 тысяч.

Зато, по данным The New York Times, коронавирус сделал то, чего не могли годами добиться городские власти: количество автомобилей в городе сократилось с 920 тысяч в начале марта до 482,490, по данным на 12 мая. Также почти в два раза выросла средняя скорость перемещения по городу, который всегда был известен своими пробками в час пик.