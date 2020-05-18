Норвежский сериал "В изоляции" вышел на онлайн-платформах

Все главные фильмы года, даже если уже готовы, положены на полку до лучших времен. Образовавшуюся пустоту заполняют картины второго и третьего эшелонов, которые обычно остаются в тени и до массовых экранов добираются редко. Выныривают из безвестности целые кинематографии, о которых мы мало что знали. К примеру, суровая норвежская.

Что мы о ней помним? Помним Лив Ульман, которая стала известной благодаря шведскому гению Ингмару Бергману. Помним номинированный на "Оскар" приключенческий фильм "Кон-Тики", сделанный в копродукции с другими, более развитыми киноиндустриями. Но в целом Осло так и не вошел в число кинематографических столиц.

Пандемия открывает неведомые закрома: на онлайн-платформах вышел норвежский сериал "Избранные", который для злободневности у нас назвали "В изоляции". Это цепочка из 20-минутных картин, вкупе занимающих без малого два часа усердно пугающего нас действия. Их сняли режиссеры Кристиан Холлмэн, Стина Хаммар и Лиза Мину Морберг, причем женское начало здесь с очевидностью превалирует: если чего в этом триллере нет, так это дефицитной в кино логики.

Некое трехэтажное поместье, снаружи спартанское, внутри похожее то на родовой замок, то на палаты монастырской больницы. Под страшную музыку мы идем по его пустым коридорам и уже ждем, что из-за угла явится что-то жуткое. И действительно: миловидная девица просыпается в холодном поту на холодном полу, не понимая, что с ней произошло. Вскоре к ней присоединится целая девичья компания - каждая из красоток в недоумении: где мы и как здесь оказались?

С экрана внезапно включившегося монитора им сообщат, что город охвачен эпидемией неведомого вируса, и что несчастные девушки кем-то отобраны на роль подопытных кроликов - нужно срочно разработать вакцину, которая спасет человечество. На мониторе тянутся страшные кадры палат, забитых трупами, вымерших городов, барражирующих вертолетов и людей в защитных комбинезонах - кадры, которые сегодня обязательно отзовутся в каждом на земле сердце. Девушки, понятно, напуганы, ищут выход из заточения, но быстро выяснится, что они тут замурованы очень надежно.

И тогда обреченные делятся на две ожесточенно спорящих группы: кто-то зовет к сопротивлению, а кто-то готов подчиниться року и сотрудничать с невидимыми экспериментаторами - судьба человечества важнее. Внешне, впрочем, это выглядит рутинными женскими разборками, в которых выявляются характеры - и это наиболее интересный сюжет фильма, плотно укомплектованного симпатичными девичьими физиономиями. Действие в основном развивается в пределах поместья, изредка выхлестываясь в зеленый дворик и в некую комнату с лэптопом, где верховодят некая женщина, некий мрачный мужчина с видом то ли преступника, то ли бизнесмена, и некий восточный человек, без всякой маски напоминающий Жана Маре в маске Фантомаса.

Картина малобюджетна, снята подручными средствами с той максимальной быстротой, какая делает невозможной заботу о сколько-нибудь развитой драматургии. Это типичная сериальная продукция небогатого на возможности и фантазию телевидения, и только пандемический голод на любое общение вытолкнул этот фильм на поверхность - немного развлечь тоскующую публику, еще немного попугать напуганных и в конце концов убедить нас, что все испытания, которые выпадают нам на долю, однажды лопнут, как мыльный пузырь.