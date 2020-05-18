Ношение масок в Катаре стало обязательным под угрозой тюрьмы

Катар начал применять самые жесткие в мире меры наказания - до трех лет лишения свободы за появление без масок в общественных местах. Кроме того, нарушители заплатят штраф до 55 тысяч долларов.

Только водители в своих транспортных средствах освобождены от этого требования, но, как отмечает AFP, полиция останавливает автомобили на контрольно-пропускных пунктах, чтобы предупредить водителей о новых правилах.

Эта мера объясняется тем, что власти Катара борются с одним из самых высоких в мире показателей заражения коронавирусом на душу населения. У более 30 тысяч человек зафиксирован положительный результат на COVID-19 - это 1,1 процента от 2,75 миллионов населения, хотя от смертельного заболевания в этой небольшой стране Персидского залива умерли всего 15 человек. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, только в Сан-Марино и Ватикане уровень заболеваемости на душу населения выше, отмечает The Guardian.

Мечети, а также школы, торговые центры и рестораны в Катаре остаются закрытыми, чтобы предотвратить распространение болезни. Вместе с тем, строительные площадки остаются открытыми, так как Катар готовится к проведению чемпионата мира по футболу 2022 года, хотя власти пытаются обеспечить соблюдение правил социального дистанцирования в этих комплексах. Официальные лица заявили, что у рабочих, занимающихся возведением трех стадионов, был зафиксирован положительный результат на коронавирус. Маски стали обязательными для строителей с 26 апреля.

Ношение маски в настоящее время является обязательным примерно в 50 странах, хотя ученые разделились по степени их эффективности. Власти Чада также признали преступлением появление без масок в общественных местах: нарушителям грозит 15-дневное тюремное заключение. В Марокко нарушители могут быть заключены в тюрьму на три месяца и оштрафованы на сумму до 130 долларов США.