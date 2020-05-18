Новый клип Little Big попал в пятерку самых просматриваемых в мире

Эксцентричный российский коллектив Little Big, наш обнадеживающий посол на "Евровидении", продолжает торжествовать победы.

Очередное достижение питерского рейв-проекта - пятое место чарта International YouTube Weekly Chart. О чем мы узнаем из официального Instagram-аккаунта LB.

"Наш новый клип Hypnodancer оказался на пятом месте в еженедельном чарте самых просматриваемых видео в мире на YouTube!" - пояснено там.

На текущий момент видео посмотрели без малого 34 000 000 раз.

Первую же строчку, как видим, оккупировал трек Gooba только что вышедшего из застенков скандального рэпера 6ix9ine - почти 185 миллионов просмотров за неделю.

Второе место (какой приторно миленький контраст) - Stuck with U Арианы Гранде и Джастина Бибера - более сорока миллионов просмотров.