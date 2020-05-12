Новый клип Little Big собрал более 18 миллионов просмотров

Hypnodancer, новое музыкальное видео коллектива Little Big, размещенное на YouTube 8 мая, уже собрало более 18 миллионов просмотров только на официальном канале группы. Доказывая, что попытка отправить LB на "Евровидение" - это правильно.

При этом стоит заметить, что первый миллион ролик набрал всего за несколько часов после премьеры.

Музыкальная часть трека выполнена в традиционной для Little Big настойчиво-задорной манере с упором на сверлящий хуковый рефрен, да и видеоряд (включая отсылки к "Во все тяжкие" и другим культурным феноменам) соответствует.

По сюжету его участники коллектива обчищают покуривающих маркеры толстосумов при помощи гипнотизирующих плясок. До момента, как коса нашла на камень. Впрочем, сторонам удается найти общий язык и мир вычурного криминала вновь торжествует.

Ранее участники проекта заверили, что, если их вновь выберут, они готовы представить Россию на "Евровидении-2021".

Напомним: конкурс этого года отменен из-за пандемии и заменен онлайн-концертом.