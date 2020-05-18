Около ста граждан РФ сегодня вернутся на родину из Болгарии

Все граждане России, находившиеся в Болгарии и пожелавшие вернуться на Родину, вылетели из аэропорта Софии. Рейс предусматривает посадки в Санкт-Петербурге и Москве.

Как сообщила корреспонденту "РГ" первый секретарь консульского отдела Посольства РФ в Болгарии Александра Симонова, граждане подавали заявки через портал Госуслуги. Во многих случаях обращались также непосредственно в российские консульства, где в свою очередь составлялись списки для передачи в Минкомсвязи. Общее количество россиян на борту составило порядка сотни.

Лично проконтролировать процесс оформления документов на посадку в самолет приехал глава диппредставительства РФ в Софии Анатолий Макаров. Он пообщался с некоторыми пассажирами, уточнил, не было ли трудностей при подаче заявок на рейс. Все в целом остались довольны организацией перелета. Один из граждан даже попросил посла передать личную благодарность сотрудникам консульского отдела. Макаров пожелал собеседникам счастливого пути и крепкого здоровья.

Среди пассажиров также числится российский футболист, разорвавший контракт с софийским ЦСКА, Денис Давыдов. Ранее воспитанник московского "Спартака" планировал вернуться на Родину.