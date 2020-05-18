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18.05.2020 14:30
Рубрика: Общество

Опознаны останки легендарного англичанина-самурая из романа "Сегун"

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международная группа исследователей идентифицировала останки Уильяма Адамса - первого англичанина, который ступил на землю Японии и биография которого вдохновила Джеймса Клавелла на создание знаменитого романа "Сегун".

Как сообщает The Telegraph, останки человека, послужившего прототипом персонажа романа "Сегун" Джона Блэкторна, были официально опознаны спустя 400 лет после его смерти. Они были извлечены из земли в июле 2017 года в мемориальном парке Уильяма Адамса в Хирадо, префектура Нагасаки.

Фото: iStock
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Много лет местоположение могилы Уильяма Адамса было предметом широких дебатов. Так, для него была построена гробница в его феоде в Хеми. современном городе Йокосука. Однако умер он в Хирадо. По слухам, именно там, на вершине холма Сакигата, он и был похоронен.

Останки находились в небольшой урне, в которую они были помещены в 1930-е годы. Лишь пять процентов из них сохранились, что затруднило процесс идентификации. Однако необходимая ученым ДНК была извлечена из костей.

Анализ ДНК был проведен исследователями из Токийского университета. Он показал, что кости принадлежали уроженцу Северной Европы, мужчине, которому на момент смерти было от 40 до 59 лет. Радиоуглеродное датирование показало, что он умер в период между 1590 и 1620 годами.

Вооружившись полученными данными, японские ученые при помощи британских коллег провели настоящее историческое расследование и путем исключения пришли к выводу, что останки принадлежат именно Уильяму Адамсу.

Дело в том, что было еще восемь претендентов. В 1598 году 34-летний Уильям Адамс был нанят предшественником Ост-Индской компании в качестве штурмана для участия в длительной экспедиции. Флотилия из пяти кораблей должна была сначала прибыть в Южную Америку, а затем отправиться на Дальний Восток.

Это была торговая миссия. Путешествие получилось катастрофическим. В апреле 1600 года 24 оставшихся в живых моряка, включая Уильяма Адамса, бросили якорь у японского острова Кюсю после почти 20 месяцев, проведенных в море.

Только девять из них добрались до японской земли. Все они были заключены в замок в Осаке по приказу будущего сегуна Токугава Иэясу, который уже тогда фактически правил Японией. Спустя несколько лет Адамс стал личным другом и переводчиком Иэясу. Это был первый иностранный самурай Японии.

Фото: Espen Finstad / Antiquity Publications Ltd, 2020
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Ему запретили посещать страну, считая его весьма ценным человеком. Адамс обзавелся там семьей. Иэясу подарил ему два меча самурая. Адамс получил новое имя - Миура Андзин. Он служил Иэясу как хатамото - самурай, подчиняющийся напрямую сегуну.

Адамс построил для него корабли в западном стиле и сыграл решающую роль в переговорах по заключению первого договора между Японией и Великобританией в 1613 году. Только после этого ему разрешили покинуть Японию для участия в торговых миссиях в Восточной Азии. Адамс так и не вернулся в Англию. Он умер 16 мая 1620 года.

Согласно историческим японским записям, все иностранцы, умершие в вышеуказанный период времени, были похоронены на собственном кладбище в портовом городе. Адамс же просил похоронить его на вершине холма с видом на океан.

Также исторические свидетельства указывают на то, что около 1613 года он приобрел небольшой участок земли на вершине холма Сакигата. Это и данные анализа ДНК позволили идентифицировать его останки.

Удивительная биография Адамса послужила основой для создания многих книг, фильмов и даже компьютерных игр.

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