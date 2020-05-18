Партии ликвидированы

В соответствии со статьей 16 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, статьями 41, 45 Федерального закона от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях" и на основании вступивших в законную силу решений Верховного Суда Российской Федерации произведена государственная регистрация следующих политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений в связи с ликвидацией:

1. Политическая партия "Против всех" (решение Верховного Суда Российской Федерации от 18.02.2020 вступило в законную силу 19.03.2020).

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации политической партии в Единый государственный реестр юридических лиц 23 апреля 2020 г. за ГРН 2207704120699.

2. Политическая партия "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ" (решение Верховного Суда Российской Федерации от 25.02.2020 вступило в законную силу 31.03.2020).

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации политической партии в Единый государственный реестр юридических лиц 23 апреля 2020 г. за ГРН 2207704118840.

3. Всероссийская политическая партия "Союз Труда" (решение Верховного Суда Российской Федерации от 02.03.2020 вступило в законную силу 04.04.2020).

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации политической партии в Единый государственный реестр юридических лиц 23 апреля 2020 г. за ГРН 2207704118829.

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