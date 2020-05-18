Новости

Правительство утвердило порядок продления регионами ограничений для бизнеса 21:57
Главврач осетинской "скорой" заявил об увольнении после критики губернатора 21:46
Коронавирус выявлен у 1,6 тысячи военнослужащих ВС 21:34
Итальянская молодежь перестала сохранять социальную дистанцию 21:27
В Сочи девушка выжила, упав с мотоцикла на скорости 190 км/ч 21:27
Количество граждан с коронавирусом в Минобороны РФ снизилось до 3226 21:14
В Израиле утвердили коалиционное правительство после года неопределенности 20:45
Бельгийские врачи устроили премьеру "коридор позора" 20:28
Санатории Кавминвод готовятся к открытию 1 июня в режиме обсервации 20:20
В начале мая 10 компаний изменили цены на автомобили в России 20:00
Муфтий Северного Кавказа госпитализирован с подозрением на COVID-19 19:47
Махершала Али опубликовал первое фото в образе Блэйда 19:45
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок 19:37
Актриса и режиссер Линн Шелтон умерла в 54 года от болезни крови 19:32
В Крыму с 18 мая запустят электрички 19:25
В Самарской области режим самоизоляции продлен до 25 мая 19:18
Умер актер из "Друзей" и "Американского пирога" Фред Уиллард 19:16
В Италии зафиксировано рекордно низкое количество смертей от COVID-19 19:14
Глава Крыма пообещал единовременные выплаты на детей от 16 лет 19:10
На Кубани погасили долг перед медиками Армавира 18:57
Студенты Сколтеха помогают медикам в регионах проводить тесты на COVID-19 18:55
Назван самый сексуальный фильм за всю историю кинематографа 18:50
На Кубани прооперировали после ДТП мотоциклиста с коронавирусом 18:30
В Тиране задержана супруга албанского президента 18:28
Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера 18:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
18 мая 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8158)

Партии ликвидированы

Опубликован 18 мая 2020 г.

В соответствии со статьей 16 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, статьями 41, 45 Федерального закона от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях" и на основании вступивших в законную силу решений Верховного Суда Российской Федерации произведена государственная регистрация следующих политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений в связи с ликвидацией:

1. Политическая партия "Против всех" (решение Верховного Суда Российской Федерации от 18.02.2020 вступило в законную силу 19.03.2020).

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации политической партии в Единый государственный реестр юридических лиц 23 апреля 2020 г. за ГРН 2207704120699.

2. Политическая партия "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ" (решение Верховного Суда Российской Федерации от 25.02.2020 вступило в законную силу 31.03.2020).

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации политической партии в Единый государственный реестр юридических лиц 23 апреля 2020 г. за ГРН 2207704118840.

3. Всероссийская политическая партия "Союз Труда" (решение Верховного Суда Российской Федерации от 02.03.2020 вступило в законную силу 04.04.2020).

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации политической партии в Единый государственный реестр юридических лиц 23 апреля 2020 г. за ГРН 2207704118829.

Информация Минюста России