Патриарх Кирилл отдал двух правящих архиереев под церковный суд

Патриарх Кирилл своим решением отстранил правящих архиереев Армавирской и Костомукшской епархий от управления. Эта новость появилась на сайте РПЦ.

Связано ли это с несоблюдением санитарно-гигиенических правил, принятых в церкви в связи с распространением коронавирусной инфекции, не сообщается.

Однако в указе Святейшего упоминаются поступившие сообщения, где содержатся "документально аргументированные обвинения в адрес вышеупомянутых архиереев в церковных правонарушениях, несовместимых с дальнейшим управлением епархиями".

Теперь их дела будет рассматривать Высший общецерковный суд.

Правящих архиереев Костомукшской и Армавирской епархий заменят митрополит Петрозаводский и Карельский Константин и епископ Сочинский и Туапсинский Герман.

Справка "РГ"

Согласно пункту 2 статьи 33 Положения о церковном суде, "Высший общецерковный суд первой инстанции принимает дело к рассмотрению на основании распоряжения Патриарха Московского и всея Руси или Священного Синода. Дело передается в Высший общецерковный суд первой инстанции при наличии следующих оснований: заявление о церковном правонарушении; сообщение о совершенном церковном правонарушении, полученное из иных источников".

Согласно пункту (у) статьи 7 главы IV Устава Русской Православной Церкви, "Осуществляя свою каноническую власть, Патриарх Московский и всея Руси… поручает архиереям временное управление епархиями в случае длительной болезни, кончины или нахождения под церковным судом епархиальных архиереев".