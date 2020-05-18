Перечислен самый пострадавший от пандемии малый и средний бизнес

За то, чтобы поставить рестораторов во главу коронавирусного антирейтинга, проголосовали 82,9% респондентов. На втором месте оказалась индустрия моды и красоты - 61,6 процента голосов, на третьем - производственная сфера, которую отметили 48,5 процента опрошенных.

При этом более 75 процентов представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится, но легче всего кризис смогут пережить игроки IT-индустрии (81,5 процента), телекоммуникационная отрасль (54,2 процента), а также медицина (37,1 процента).

Перечисляя возможные пути спасения бизнеса, 34 процента респондентов указали на переход в онлайн и автоматизацию процессов, 21,3 процента - на перевод части сотрудников на "пожизненную" удаленку и частичный отказ от офисов.