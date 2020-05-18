Пилот разбившегося в Канаде военного самолета успел катапультироваться

Пилот самолета пилотажной группы канадских ВВС The Snowbirds, разбившегося в воскресенье возле аэропорта города Камлупс, смог катапультироваться перед аварией. Об этом сообщил телеканал CBC.

О состоянии пилота информации нет. По данным телеканала, обломки военного самолета повредили жилой дом. О пострадавших на земле ничего не сообщается, пишет ТАСС. Минобороны Канады подтвердило факт крушения самолета, но подробностей пока нет. ЧП произошло сразу после взлета из местного аэропорта. Сейчас на месте работают службы спасения.

В конце апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что пилотажная группа ВВС проведет в разных городах страны авиашоу, чтобы поддержать канадцев в условиях пандемии коронавируса. В каждом авиационном показе участвуют по девять самолетов CT-144 Tutor, которые с помощью дымовых шашек создают рисунки в небе.