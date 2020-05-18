Пляжные волейболисты смогут начать выступления лишь в июле

Международная и Всероссийская федерации волейбола откорректировали календарь официальных турниров по пляжной разновидности игры. Вынужденная пауза продлится как минимум до начала июля.

Напомним, что в прошлом году россияне впервые в истории стали чемпионами мира. Соревнования в немецком Гамбурге завершились триумфом Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского. Обидно, что в своем почетном статусе они наравне с другими соперниками лишены полноценной игровой деятельности.

Международная федерация волейбола (ФИВБ) отменила в 2020 году все этапы Мирового тура высоких категорий от трех до пяти "звезд". В календаре на июль-август остались лишь турниры по одной-две "звездочки". В лучшем случае первое после паузы рандеву пройдет 9-12 июля в Цидуне (Китай). В нашей стране уже перенесены на неопределенный срок три этапа чемпионата России. Здесь также ждем июля.