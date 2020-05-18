Почему британцев призвали есть клубнику

​"Ешьте сколько влезет!" - с таким призывом выступили сегодня в Великобритании местные фермеры и торговые организации, затоваренные невиданным урожаем сладкой клубники. Британским гражданам, потерявшим за период карантина свои витаминные запасы, было настоятельно рекомендовано отправляться в магазины и накупать килограммы сочной ягоды.​

Надо признать, что клубника со сливками в здешних краях считается эдаким аристократичным угощением, которое принято подавать в качестве десерта на свадебных торжествах и на теннисных​ турнирах Уимблдона. Известно, что зрители поедают за сезон турнира порядка 33-х тонн этого элегантного угощения. Наконец, клубнику подают на разного рода презентациях и деловых мероприятиях. Само собой, что едят ее и дома.

Однако на сей раз клубничному сезону решительно не повезло. Уимблдонский турнир отменили, свадьбы - отложили, домой перестали приглашать гостей. Для фермеров, взрастивших сладкую ягоду, эпидемия коронвируса обернулась подлинным бедствием: выяснилось, что клубнику некому собирать и что она, по всей вероятности, сгниет на полях. Традиционные сезонные работники, которых годами завозили на Альбион на период сбора урожая, на сей​ раз в силу эпидемии, прибыть в Британию не смогли.​

Дошло до того, что фермерских рабочих из стран Восточной Европы стали переправлять​ чартерными рейсами​ на подмогу британским фермерам в сборе ягод, овощей и фруктов. В частности, в ближайший четверг ожидается прибытие в Британию чартерным рейсом первого из таких самолетов со 150 сборщиками клубники и прочих фруктов-овощей. В период между​ серединой апреля и серединой июня Британия ожидает прибытия еще шести самолетов.​

Между тем правительственный департамент​ окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Британии (Defra) выступил с призывом к британцам "помочь собрать урожай". Президент Национального союза фермеров Майнетт Баттерс подытожил ситуацию​ с клубникой​ словами: "Этот рынок ушел"...

Однако вскоре выяснилось, что клубничная драма разразилась не только на заросших сладкой ягодой полях, но и в здешних супермаркетах. Вопреки официальному призыву "Налетей, подешевело!" оказалось, что цены на клубнику-2020 не только не упали, но, напротив, выросли. Обманутый лукавой рекламой​ британский покупатель от клубники отказался. Так плачевно закончился​ в сезон коронавируса сезон вкусной и полезной ягоды. А ведь она могла бы замечательно подкрепить ослабшие организмы граждан Альбиона, выходящих сегодня из карантина на свободу. Увы...