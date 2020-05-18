Почта России закупила более тысячи автомобилей Lada Largus

Почта России закупила 1162 автомобиля Lada Largus. Поддержать отечественный автопром позволили льготные условия, которые предоставил ВТБ Лизинг. Сумма сделки составила 1,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Почты России.

Новые автомобили Lada Largus по своим техническим характеристикам адаптированы под перевозку почтовых отправлений. В автопарке курьерской службы Почты России уже около 1000 автомобилей этой модели.

"Рост спроса на курьерскую доставку - это общемировая тенденция. В онлайн вынужденно уходят даже те продавцы, которые до последнего придерживались традиционной модели розницы. На Почте России лежит большая ответственность - через качественную доставку обеспечить надежную связь между продавцом и покупателем. Чтобы поддерживать высокое качество сервиса, мы расширяем географию доставки, увеличиваем штат курьеров, выводим на маршруты новые автомобили", - отметил заместитель генерального директора по логистике Почты России Игорь Чебунин.

До конца года компания также приобретет около 5 тыс. отечественных автомобилей марок ГАЗ, УАЗ, ВАЗ и "Камаз", перенеся на 2020 год закупки 2021 и 2022 гг.