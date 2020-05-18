Подготовлены рекомендации по проведению ЕГЭ

- Уже подготовлены методические рекомендации по проведению экзаменов - самый актуальный вопрос, - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24". - И Единого государственного, и других экзаменов, от которых сегодня невозможно отказаться. Это есть у нас на сайте. Мы делали это совместно с министерством просвещения.

По словам Анны Поповой, рекомендации позволят обеспечить безопасность детей и преподавателей по время экзаменов.

Что конкретно в них написано? Согласно документу, опубликованному на сайте Роспотребнадзора, предлагаются следующие меры:

- Генеральная уборка помещений перед экзаменом и после него.

- Бесконтактная термометрия при входе в учебное заведение.

- При входе установить дозаторы с антисептиками.

- Установить график прихода учеников для недопущения скопления детей.

- Исключить скопление детей в рекреационных зонах.

- Социальная дистанция в классах 1.5 м.

- Зигзагообразная рассадка за партами по 1 человеку.

- Обеззараживание воздуха.

- Обязательное использование масок и перчаток экзаменаторами.

- Организация питьевого режима (одноразовая посуда, дезинфекция дозаторов).