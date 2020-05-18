Половина испанцев отказалась от любых поездок на отдых в этом году. Об этом пишет El Mundo со ссылкой на исследование, проведенное EY-Parthenon.

Согласно опросу, 50 процентов респондентов не верят, что в этом году будут созданы условия для отдыха за пределами того города или провинции, где они живут. В связи с этим они отменили все свои планы. 19 процентов опрошенных признались, что собирались провести отпуск внутри Испании, и пандемия коронавируса не изменила их планы. 8 процентов хотели побывать за границей и теперь вынуждены в срочном порядке искать место для отдыха внутри страны. Еще 10 процентов респондентов решили найти менее людное место в королевстве, чем они планировали изначально. И наконец, 9 процентов все еще надеются, что им удастся побывать в этом году за границей.

В исследовании также отмечается, что экономический кризис, вызванный карантинными мерами, введенными из-за коронавируса, вынуждает многих пересмотреть в сторону сокращения статью личного или семейного бюджета, предназначенную для путешествий. 42 процента опрошенных признались, что будут экономить на поездках после того, как кризис будет преодолен. 38 процентов респондентов будут тратить столько же, сколько и ранее. А 16 процентов даже увеличат свои расходы, чтобы компенсировать нынешние неудобства.

При этом 70 процентов в целом готовы платить больше, чем раньше, чтобы иметь возможность отменить бронь или изменить даты отпуска.