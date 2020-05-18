Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса

Правительство утвердило правила новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и ряда социально ориентированных некоммерческих организаций.

Займы будут выдаваться банками под 2 процента, остальное им компенсирует государство. "На эти цели мы направим кредитным учреждениям более 5,5 миллиарда рублей", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин о подписании соответствующего распоряжения.

Размер кредита будет рассчитываться, исходя из одного минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника в месяц с умножением на количество месяцев. "Средства могут быть использованы на любые цели по усмотрению бизнеса, но, конечно, мы рассчитываем, что их потратят в первую очередь на выплату заработных плат, ведь тем предприятиям, которые сохранят не менее 90 процентов сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами - всю эту сумму погасит государство", - напомнил председатель правительства.

Организации, которые сохранят не менее 80 процентов работников, должны будут вернуть только половину ссуды и процентов по ней. Срок погашения - 1 апреля следующего года.