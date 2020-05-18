Правительство утвердило правила дистанционной продажи лекарств

Кроме того, они должны иметь не менее 10 мест осуществления фармацевтической деятельности.

Для начала дистанционной продажи лекарств необходимо получить разрешение от Росздравнадзора, куда через интернет подается заявление с требуемым комплектом документов. Федеральная служба рассматривает обращение в течение пяти дней.

- Сейчас, когда люди соблюдают режим самоизоляции или лечатся дома, такой способ приобретения лекарств особенно востребован. Уверен, многие воспользуются этой возможностью, - заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. - При этом нужно внимательно следить, чтобы не нарушались условия хранения и транспортировки лекарств, соблюдались санитарные нормы при их передаче покупателям.