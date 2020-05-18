Правительство выделило 7,7 млрд рублей на допвыплаты соцработникам

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил внимательно выполнить поручение президента по дополнительным выплатам персоналу социальных учреждений, чтобы не повторялась ситуация с доплатами врачам в больницах. "Чтобы ни у кого не возникало не то что желание, а даже мысли, что здесь можно что-то сэкономить", - заявил он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Глава правительства сообщил, что подписал постановление по выплатам соцработникам и распоряжение о выделении необходимого финансирования. Это 7,7 миллиарда рублей для 114 тысяч специалистов.

"За период с 15 апреля до 15 июля им ежемесячно будет начисляться специальная доплата. Размер ее будет зависеть от того, есть ли в их учреждении больные коронавирусной инфекцией или нет", - рассказал Мишустин. В первом случае врачи будут получать по 60 тысяч рублей, во втором - по 40 тысяч. Такой же принцип предусмотрен и для остального персонала. Среднему медицинскому персоналу, а также социальным работникам (психологам, педагогам, логопедам и другим специалистам) выплатят по 35 и 25 тысяч соответственно, младшему медицинскому персоналу и сиделкам - по 20 и 15 тысяч, техническим и другим сотрудникам - по 15 и 10 тысяч.

Кроме того, для них будет введен сменный режим работы - 14 календарных дней. "И даже если сотрудник заболеет и покинет учреждение раньше завершения своей смены, он все равно сможет рассчитывать на полную доплату", - заверил премьер.