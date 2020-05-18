С будущего года применение советских актов станет добровольным делом. Это значит, что документы советского времени, выжившие в рамках регуляторной гильотины, никому не усложнят жизнь даже случайно. Но вполне можно будет сослаться на разумное, доброе, вечное, записанное в советских инструкциях и не утратившее свою юридическую силу.

Например, сохранится документ, запрещающий юношам до 18 лет работать на лесоповале. Соответствующее постановление было принято Государственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам еще в 1980 году. Оно закрывает для подростков двери шахт и в целом подробно перечисляет, что нельзя делать несовершеннолетним. Рано им стоять у доменной печи. Категорически запрещено разделывать вручную карамельные массы. И т.п.

Напомним, уже давно министерство юстиции ведет масштабную работу по инкорпорации советских нормативно-правовых актов. В рамках регуляторной гильотины было решено ускорить процесс. В течение короткого срока были отменены несколько тысяч актов советского времени.

Однако в ходе работы выяснилось, что отправить в историю разом все советское законодательство пока невозможно. Поэтому на недавнем заседании подкомиссии по совершенствованию надзорных функций при правительственной комиссии по проведению административной реформы был рассмотрен проект с компромиссным решением.

"С 1 января 2021 года руководящие документы, введенные органами центрального управления СССР и РСФСР, будут применяться исключительно на добровольной основе, - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Речь не только о социальных нормах, которые, безусловно, должны сохраниться".

По его словам, в ходе масштабной работы по ревизии актов советского времени выяснилось, что многие нормы не утратили актуальности.

"Например, в 1959 году был издан приказ о краеведческой работе областных, краевых, республиканских библиотек, - перечисляет Владимир Груздев. - Решено также пока оставить и нормы боя елочных игрушек при транспортировке, утвержденные в 1985 году".

Действует и наставление по организации международных перевозок в гражданской авиации, утвержденное в 1982 году.

"В конечном счете из проекта очередного постановления об отмене актов советского времени предлагается исключить несколько десятков документов, - сообщает Владимир Груздев. - Со временем все они будут инкорпорированы в современное законодательство и отменены, но все это будет сделано в рамках плановой работы по пересмотру таких актов, которая проводится на постоянной основе. В рамках же регуляторной гильотины предлагается отменить в самое ближайшее время только нормы, которые сегодня создают избыточное давление на бизнес и правовую неопределенность".

Что касается непосредственно снижения нагрузки на бизнес, то, по его словам, работа в этом направлении ведется достаточно жесткая.

"Избыточные нормы отменяются, - говорит Владимир Груздев. - Причем отмене подлежат не только подобные акты советского времени. Сейчас готовятся списки на отмену значительного массива нормативных правовых актов 90-х годов прошлого века, а также нулевых и десятых годов. В настоящее время подготавливается около десятка списков к отмене в рамках регуляторной гильотины нормативных правовых актов, уже принятых в современной России и касающихся самых разных сфер. Например, надзора в сфере образования, рекламы, производства алкоголя и т.д.".

Не утратили актуальность, например, утвержденные еще в советское время нормы боя елочных игрушек при перевозке транспортом

В свою очередь, адвокат Алексей Сикайло подчеркнул, что юридическая техника и правовой язык нормативных актов советского периода были достаточно глубокими, продуманными и выверенными.

"Основа и предмет правового регулирования значительно изменились за последнее время, - говорит Алексей Сикайло. - Наличие старых норм утяжеляет и усложняет правовое поле. Но нельзя допустить и утраты выработанной советской и российской нормотворческой мыслью юридической техники при подготовке нормативных актов". Работа по инкорпорации должна проводиться вдумчиво и постепенно.