Профессор назвала продукты, ускоряющие старение

Испанские исследователи из Центра по борьбе с ожирением и питанию при Университете Наварры в рамках нового исследования подтвердили, что высокое потребление - более трех порций в день - ультрапроцессированных продуктов ускоряет клеточное старение.

Дело в том, что употребление подобной пищи связано с уменьшением теломер - концевых участков хромосом, которые являются маркерами возраста клеток.

Ведущий автор работы, профессор Университета Наварры Амелия Марти отметила, что размер теломер может сокращаться как естественным образом в результате старения, так и преждевременно - из-за плохого питания.

В частности, к ультрапереработанным продуктам относятся те, которые содержат длинный список добавок (обычно пять и более) - ароматизаторов, красителей, эмульгаторов, консервантов и так далее.

К такой еде относятся газированные напитки , обработанное мясо (колбасы, сосиски, котлеты из бургеров), магазинная пицца и выпечка, молочные коктейли и молочные десерты, многие сладкие сухие завтраки.