Новости

На Дону при получении взятки задержан прокурор района 20:14
В Москве мужчина с балкона открыл стрельбу по прохожим 20:08
В Дагестане автомобиль сорвался в пропасть, погибли 4 человека 20:04
Эксперт: после выхода нового Polo Skoda будет сложнее продавать Rapid 20:00
У отца Хабиба Нурмгомедова обнаружено серьезное поражение легких 19:24
Новый клип Little Big попал в пятерку самых просматриваемых в мире 19:23
Под Костромой нашли тело пропавшего профессора из Москвы 19:14
Столичных автомобилистов призвали не выезжать на дороги города из-за ветра 18:58
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу 18:53
Мосгорнаследие: Коронавирус не повлияет на масштабы реставрации в Москве 18:53
Кабмин утвердил отсрочку по налогам для арендодателей 18:52
В Татарстане проверят зоопарк, где сняли видео с умирающими животными 18:33
Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 75-летием Победы 18:24
Стоит ли гоняться за подержанным Toyota Highlander за 1,5 млн рублей 18:16
Уникальные интервью участников Великой Отечественной представил Музей Победы 18:13
Стоимость нефти Brent превысила 35 долларов за баррель 18:11
"Спартак" выкупил Соболева у "Крыльев Советов" 18:06
СК проверит информацию о недоплатах медикам в Мурманской области 18:02
Путин и Алиев договорились по ситуации с азербайджанцами в Дагестане 18:02
В Туапсе СК проверит видео с полицейским, применившим силу к задержанному 17:57
Умер легендарный актер Мишель Пикколи 17:53
На Урале очаг COVID-19 выявлен в компании, которая развозит товары 17:51
РЖД сообщили о росте объемов отгруженных удобрений 17:45
Патриарх Кирилл отдал двух правящих архиереев под церковный суд 17:44
Минск готов нарастить поставки продовольствия в страны ЕАЭС 17:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
В "РГ" - видеоинтервью о единовременных страховых выплатах медработникам
В "РГ" - видеоинтервью о единовременных страховых выплатах медработникам
Зачем кукол стали использовать в ресторанах и на стадионах
Зачем кукол стали использовать в ресторанах и на стадионах
18.05.2020 20:15
Рубрика: Общество

Пока репетиция

Врач-психиатр советует, как подготовиться к выходу из самоизоляции
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(8159)
Многие москвичи во время действия режима самоизоляции почти не выходят из дома. Между тем вполне возможно, что через пару недель придется отправиться на службу да и вообще вернуться к привычной жизни. Как быстрее обрести рабочую форму, рассказала заместитель заведующего учебным центром врач-психиатр психиатрической клинической больницы N 1 им. Н. Алексеева Ольга Карпенко.

- Ольга Анатольевна, режим самоизоляции в столице действует до 31 мая. Москвичи надеются, что после этой даты они смогут вернуться к работе, и в то же время волнуются: за два месяца расслабились, как облегчить возвращение к обычному ритму жизни?

Ольга Карпенко: Любые резкие перемены становятся стрессом для организма и человеческой психики. Причем, не только к худшему, но и к лучшему, например, его может вызвать даже выигрыш в лотерею. Это стоит учитывать при переходе из одного режима жизни в другой. Положительным моментом в этой связи является то, что власти столицы заранее информируют о планах смягчить режим самоизоляции, поэтому время на подготовку к работе есть.

Фото: AP Photo/Jamey Keaten
Чего ждет мировое сообщество от Всемирной ассамблеи здравоохранения

- Неужели психологические трудности ожидают всех москвичей без исключения?

Ольга Карпенко: Это зависит от темперамента человека, его отношения к работе, материального положения. Сложнее всего людям с малоподвижным типом нервной системы - им сложнее перестраиваться, переключаться с одного режима жизни на другой. Такие личности дольше привыкают к новой обстановке, поэтому им лучше входить в рабочий режим постепенно.

- А страх заболеть коронавирусом у москвичей останется?

Ольга Карпенко: Страх - естественная защитная реакция перед опасностью. С ним лучше не бороться, а просто соблюдать рекомендуемые меры предосторожности. Правильно пользоваться масками, перчатками, иначе они могут, напротив, превратиться в источник инфекции.

Советы от Ольги Карпенко:

1. Постарайтесь уже сейчас, пока вы дома, максимально подстроить свой режим под трудовой график.

2. Заканчивайте работать на дому примерно в то же время, что и в рабочие дни.

Фото: Istock
Правительство утвердило правила дистанционной продажи лекарств

3. Примерьте рабочие костюмы - вдруг незаметно для себя вы из них "выросли" за время изоляции? В таком случае есть еще время заняться собой и сбросить пару лишних килограммов.

4. Если на работе накопилось много дел, выберите приоритеты, набросайте план со сроками их выполнения.

5. Если в семье есть дети, им нужно объяснить, что скоро все возвратятся к привычным делам. Наиболее полюбившиеся занятия и ритуалы, которые сложились за время долгих каникул, можно сохранить.

7. Устройте всей семьей репетицию рабочих будней - вовремя просыпайтесь и завтракайте, сделайте круг вокруг дома, а вернувшись, каждый приступайте к своим обязанностям - взрослые к удаленной работе, а дети к занятиям.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Президент призвал отметить Ураза-байрам дома
Мишустин потребовал прекратить злоупотребления с выплатами медработникам
Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса
Матвиенко призвала не устраивать "судилище" над ВОЗ по поводу коронавируса
Рябков: Россия не оставит без ответа агрессивные выпады со стороны США
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ