Многие москвичи во время действия режима самоизоляции почти не выходят из дома. Между тем вполне возможно, что через пару недель придется отправиться на службу да и вообще вернуться к привычной жизни. Как быстрее обрести рабочую форму, рассказала заместитель заведующего учебным центром врач-психиатр психиатрической клинической больницы N 1 им. Н. Алексеева Ольга Карпенко.

- Ольга Анатольевна, режим самоизоляции в столице действует до 31 мая. Москвичи надеются, что после этой даты они смогут вернуться к работе, и в то же время волнуются: за два месяца расслабились, как облегчить возвращение к обычному ритму жизни?

Ольга Карпенко: Любые резкие перемены становятся стрессом для организма и человеческой психики. Причем, не только к худшему, но и к лучшему, например, его может вызвать даже выигрыш в лотерею. Это стоит учитывать при переходе из одного режима жизни в другой. Положительным моментом в этой связи является то, что власти столицы заранее информируют о планах смягчить режим самоизоляции, поэтому время на подготовку к работе есть.

- Неужели психологические трудности ожидают всех москвичей без исключения?

Ольга Карпенко: Это зависит от темперамента человека, его отношения к работе, материального положения. Сложнее всего людям с малоподвижным типом нервной системы - им сложнее перестраиваться, переключаться с одного режима жизни на другой. Такие личности дольше привыкают к новой обстановке, поэтому им лучше входить в рабочий режим постепенно.

- А страх заболеть коронавирусом у москвичей останется?

Ольга Карпенко: Страх - естественная защитная реакция перед опасностью. С ним лучше не бороться, а просто соблюдать рекомендуемые меры предосторожности. Правильно пользоваться масками, перчатками, иначе они могут, напротив, превратиться в источник инфекции.

Советы от Ольги Карпенко:

1. Постарайтесь уже сейчас, пока вы дома, максимально подстроить свой режим под трудовой график.

2. Заканчивайте работать на дому примерно в то же время, что и в рабочие дни.

3. Примерьте рабочие костюмы - вдруг незаметно для себя вы из них "выросли" за время изоляции? В таком случае есть еще время заняться собой и сбросить пару лишних килограммов.

4. Если на работе накопилось много дел, выберите приоритеты, набросайте план со сроками их выполнения.

5. Если в семье есть дети, им нужно объяснить, что скоро все возвратятся к привычным делам. Наиболее полюбившиеся занятия и ритуалы, которые сложились за время долгих каникул, можно сохранить.

7. Устройте всей семьей репетицию рабочих будней - вовремя просыпайтесь и завтракайте, сделайте круг вокруг дома, а вернувшись, каждый приступайте к своим обязанностям - взрослые к удаленной работе, а дети к занятиям.