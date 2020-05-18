Путин и Алиев договорились по ситуации с азербайджанцами в Дагестане

Президент России Владимир Путин позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, чтобы обсудить непростую ситуацию в приграничных районах Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В приграничных районах Дагестана скопилось большое количество граждан Азербайджана, которые хотят вернуться домой. Эту тему сегодня поднял на совещании у президента глава республики Владимир Васильев.

"У нас с Азербайджаном сейчас такие отношения, что с их стороны граждане РФ просятся перейти к нам. И, наоборот, с нашей стороны граждане Азербайджана хотят также пересечь границу", - заметил Васильев. "Было бы хорошо, если бы нам удалось скоординировать наши действия, - сказал он. - К примеру, это обсуждаемые цифры, 450 граждан переходят с одной стороны на другую и через 15 дней, чтобы люди не собирались, переходит такая же группа граждан". Время в 15 суток позволит не допустить распространения коронавирусной инфекции, считает он: "14 дней на обсервацию и один день на санитарную обработку".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также подхватила эту тему: "Особенность эпидситуации в республике - это большое количество граждан другой страны, граждан Азербайджана, которые сегодня скапливаются у границы". "Эти люди, которые должны бы вернуться на родину, но пока у них такой возможности нет, - еще одна точка риска", - выразила беспокойство Попова.

Лидеры договорились дать поручения профильным министерствам и ведомствам оперативно отработать во взаимодействии с региональными властями все связанные с этим вопросы.