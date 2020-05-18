Ковидомир, с которым мы неожиданно столкнулись, такой "странный", что поневоле теряешься. Правда, часто Страх, панические атаки, глушат все прочие чувства, мысли... Но все же вопросы-то остаются.

Начать с того, что по сей день есть немало ковидодиссидентов, которые отрицают Пандемию как таковую. Разброс мнений тут большой. От вульгарной конспирологии (Всемирный заговор - Билла Гейтса, КНР, США, ВОЗ...) до популярных, особенно вначале эпидемии заявлений, что перед нами - просто распиаренный до небес, а в сущности, самый обычный "сезонный грипп", ОРВИ.

Ну, разумеется, это - грипп. Вирусный грипп, коронавирусы давным давно известны, именно от них ждали пандемии (о чем, кстати, много лет говорили и в фонде Гейтса, что, видимо, стало одной из причин для обвинений, что он это "организовал"). Весь вопрос, пафос и спор только вокруг прилагательного "обычный". Да, ковид фантастически пиарят - такой мультипликатор на моей памяти был только у ныне "вышедшего из моды" Международного Терроризма (кстати, конспирологам на заметку - ковид нанес главные удары по тем же самым США, Англии, Испании, Франции, где не так давно бушевали террористы!). Но пиар - пиаром, а цифры - цифрами. Нет, это совсем НЕОБЫЧНЫЙ грипп - увы. Например, в Москве в январе-феврале 2020-го от болезней органов дыхания умерло 523 чел. (за те же 2 месяца 2019 г. - 620 чел.), а от ковида, по официальным данным, - ок. 1500 чел. меньше чем за 2 мес. (апрель - неполный май). По данным ВОЗ, в Мире от последствий "нормального" вирусного гриппа умирает в среднем в год от 290 до 650 000 чел., а от ковида за 3-4 месяца умерли более 300 000. И это при всех сверхъестественных методах войны с пандемией! При этом ОРВИ заражаются каждый год миллиарды людей, а инфицированных ковидом выявлено ок. 4,5 млн. Т.е. смертность от "обычного" гриппа - порядка 0,1-0,2% заболевших, а от ковида - ок. 7%, причем у "молодых здоровых" риск и правда сравним с обычной ОРВИ, а вот в группах риска (люди старше 65 лет, особенно мужчины) - добрых 15-20%.

Так что инфодемия, несомненно, имела и имеет место (это неизбежно - бизнес СМИ и политиков такой, что их тянет на панически-сенсационные заявления. Ведь лучше всего в этом мире продается Страх), но первична все-таки пандемия! Правда, ковидоскептики считают, что больше людей гибнет не от самого вируса, а от лечения, в том числе "перезаражения" в больницах.

Ковидомир, с которым мы неожиданно столкнулись, такой "странный", что поневоле теряешься

Но настоящие вопросы начинаются дальше.

Происхождение вируса. "Естественное": птичий рынок в Ухане. Или "искусственное": эксперименты в вирусологическом институте в Ухане. Союзник Китая - Россия - твердо придерживается первой точки зрения. Так же говорит и ВОЗ. Противник Китая - США - на уровне президента отстаивает вторую позицию, и уж точно обвиняет КНР в "умышленном сокрытии и искажении информации".

Невероятный "клинический разброс". Да, грипп люди тоже переносят по-разному, конечно. Но ковид! Часть заболевших (опять полный туман - какая часть? Называют цифры от 20 до 80%!) болеют вообще "бессимптомно" (но при этом могут заражать окружающих, хотя их организм поборол, т.е. убил, предельно ослабил вирусы в себе?) - а другие, как уже сказано, совсем немалый процент, погибают! Не странно?

Невероятный географический разброс. Вот - "аномально низкая" смертность в России. Здесь тоже много критериев. Возьмем, как мне кажется, самый объективный: сравнивать смертность не с числом "инфицированных" (что зависит от широты тестирования), а с числом выздоровевших. По данным ВОЗ на 14 мая, в России на 1 умершего - 24 выздоровевших, в США - 3,6, в Испании - 7, в Италии - 3,7, во Франции - 2,2. Есть ли страны, где на 1 умершего столько же (или еще больше) выздоровевших, чем в России? Есть. Турция: 26 выздоровевших на 1 умершего, Саудовская Аравия - 67, Чили - 42,5, Юж. Корея - 38, Израиль - 47 и т.д. Почти как в России - в Германии (19 выздоровевших на 1 умершего), в Австрии - 23. Кто-то что-то может тут понять, найти общий знаменатель? При этом лекарства и способы лечения везде примерно одни, хотя, конечно, такие преступные ошибки, как вначале в Италии, совершали не все - страны все-таки учатся на чужих примерах.

Такие сравнения - повод не только для неизбежных человеческих проявлений (политизация, ревность, зависть, хвастовство, злорадство, недоверие и т.д.), но все-таки и для какого-то АНАЛИЗА этой "геополитически разборчивой" эпидемии. Анализа пока нет.

Невероятный "клинический разброс". Да, грипп люди тоже переносят по-разному, конечно. Но ковид!

Непонятна "внутренняя география". Тут контрасты не меньше. Скажем (данные по 15 мая). Москва, население - 12,7 млн чел. Умерли 1432 чел. Московская область (по сути - единый организм с Москвой), население - 7,7 млн. Умерли 262 чел. Петербург, население 5,4 млн чел. Умерли 80 чел. И т.д. Что это? Просто в Москве раньше началось? И все?

Неясна и тактика борьбы. Почти все правительства - из страха перед эпидемией, под давлением общественного мнения, по советам экспертов, следуя друг за другом, - ввели в той или иной форме карантины, а сейчас их смягчают или отменяют, в основном по экономическим причинам. Но сейчас число инфицированных почти везде больше, чем при начале карантина. Значит, отмена должна вызвать "вторую волну", ускорить рост числа заболевших и без того немалый (21 апреля, в Мире - 2,5 млн инфицированных, 4 мая - 3,5 млн, 15 мая - 4,5 млн)? Или нового скачка заболеваемости не будет? Почему? Ведь "коллективного иммунитета" как не было, так и нет...

Бесконечные вопросы. Ответов на них я не нашел.