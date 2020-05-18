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18.05.2020 09:07
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Более 200 новых выставок появилось на портале "Музейная Москва онлайн"

Текст: Любовь Проценко
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Более 200 новых выставок представили столичные музеи на портале "Музейная Москва онлайн". Наталья Сергунина, заммэра Москвы рассказала, что теперь все желающие могут осмотреть экспозиции, посвященные Отечественной войне 1812 года, Великой Отечественной войне, увидеть новые онлайн-выставки музея-заповедника "Царицыно", а также работы известных советских и российских фотографов.

Более 200 российских музеев присоединятся к онлайн-выставке раритетов

- Этот портал - большое музейное онлайн-пространство, открытое для всех желающих: и москвичей, и жителей других городов. Здесь собраны фотографии и цифровые копии предметов из коллекций уже 38 музеев и галерей. Только за последние полтора месяца добавилось больше 200 выставок и семь тысяч новых экспонатов", - заключила Наталья Сергунина.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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