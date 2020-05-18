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18.05.2020 13:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Диссертации в МГУ разрешили защищать онлайн

Текст: Александр Емельяненков

Ректор МГУ академик Виктор Садовничий утвердил нормативные документы, позволяющие проводить в удаленном онлайн-режиме защиту диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Чтобы реализовать такую возможность на практике, университет разрабатывает собственное технологическое решение, сообщает пресс-служба вуза.

Фото: Игорь Кубединов/ТАСС
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"МГУ имени М.В. Ломоносова принял решение о внедрении в вузе системы проведения защит диссертаций в удаленном интерактивном режиме с использованием современных дистанционных онлайн-технологий", - говорится в распространенном сообщении.

Напомним, что еще в 2016 году МГУ получил право самостоятельного присуждения ученых степеней и стал первым в России вузом, где был разработан и запущен собственный, минуя ВАК, алгоритм защиты диссертаций. Специально для этого в федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике" были внесены необходимые изменения и поправки. За прошедшие четыре года по новой схеме проведено более 1,2 тысячи защит диссертаций и выдано более тысячи дипломов кандидата и доктора наук МГУ.

"Решение о начале апробации новой - дистанционной - процедуры защит диссертаций возобновит этот процесс, приостановленный по всей стране из-за наложенных ограничений, - цитирует пресс-служба Московского университета слова академика Садовничего. - Опыт МГУ в этом направлении позволит наладить функционирование единой системы научной аттестации России в непростых условиях, вызванных пандемией".

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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