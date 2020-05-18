Два тульских музея вошли в шорт-лист лучших музеев Европы

Новости

В Ставрополе кран рухнул на многоквартирный жилой дом 13:10
Названы самые угоняемые автомобили в период самоизоляции 13:09
Волгоградская пенсионерка отдала 600 тысяч рублей за магический обряд 13:07
В Сочи с 1 июня откроются пляжи 65 санаториев 13:07
В Татарстане предложили признать СМИ пострадавшей от пандемии отраслью 13:05
Полиция поймала тюменца, поехавшего за наркотиками вместе с тещей 13:03
В Мурманске умер шестой пациент с COVID-19 13:01
Уральца с туберкулезом госпитализировали через суд 12:51
Глава Севастополя поручил усилить контроль на въездах в город 12:50
В Калининградской области скончались три пожилые женщины с COVID-19 12:49
В Петербурге залили краской граффити с Сергеем Бодровым 12:49
Умер актер из "Лица со шрамом" Джино Сильва 12:44
В Москве приостановили финансирование программы благоустройства 12:43
В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции 12:36
На Кубани охотника осудили за убийство косули 12:34
Культовый сериал "Смешарики" возвращается после 10-летнего перерыва 12:32
Volkswagen предложил российским рабочим уволиться за деньги 12:31
Житель Туапсе убил родного брата за оскорбление своей дочери 12:26
Белорусский Красный Крест собрал 150 тысяч евро на борьбу с COVID-19 12:18
Найденные в нижегородском лесу вакцины заинтересовали главу СК России 12:18
В Башкирии подросток избил мужчину, требовавшего тишины 12:16
В Ленобласти неизвестные подожгли уникальный купеческий дом XIX века 12:15
Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина 12:15
В Чебоксарах пациентка с коронавирусом сбежала из больницы 12:13
На Кубани умер еще один медик с коронавирусом 12:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Тест: Что вы знаете о праздниках и обрядах народов России и Беларуси
Тест: Что вы знаете о праздниках и обрядах народов России и Беларуси
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
18.05.2020 11:39
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Два тульских музея вошли в шорт-лист лучших музеев Европы

Текст: Елена Шулепова
В этом году в шорт-лист самой престижной премии "Европейский музей года" вошли шесть российских музеев, два из них - в Тульской области. Церемония награждения должна была состояться 2 мая, но ее перенесли на неопределенное время, сообщает РИА Новости.
Фото: Музей-заповедник "Куликово поле" Фото: Музей-заповедник "Куликово поле"
Фото: Музей-заповедник "Куликово поле"

По числу музеев, отобранных европейскими экспертами для короткого списка, Россия оказалась на втором месте после Швейцарии, у которой восемь номинантов. В числе российских претендентов на престижную премию Тульский музей оружия, музей-заповедник "Куликово поле", музей-квартира Лобачевского в Казанском федеральном университете, музей живописца Анатолия Зверева (единственный столичный музей, попавший в список), музей археологического дерева "Татарская слободка" на территории государственного историко-архитектурного и художественного музея- заповедника "Остров-град Свияжск" и необычный Учемский музей, созданный лесником и краеведом между Мышкиным и Угличем.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
"Ночь в музее" пройдет в онлайн-формате

Как рассказали в музее "Куликово поле", о том, что музей -заповедник номинирован на премию "Европейский музей года 2020" стало известно еще в декабре прошлого года. Официальное сообщение об этом в адрес музея пришло от председателя жюри Марка О'Нила. В обращении также сообщалось, что победители должны были быть объявлены 2 мая на ежегодной конференции Европейского музейного форума в Кардиффе.

По условиям конкурса, европейским музеем года может стать вновь созданный музей, открывшийся не ранее трех лет назад, или же существенно модернизировавший свои экспозиции. Музей-заповедник "Куликово поле" подал заявку на участие в конкурсе в связи с открытием в 2016 году нового комплекса в деревне Моховое, рассказала пресс-секретарь музея Любовь Котикова.

- Жюри рассматривало новый музейный комплекс "Куликово поле" в Моховом с его основной экспозицией "Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение", - сообщила Любовь Котикова. - Наш музей второй раз участвует в этом международном конкурсе. В 2007 году Куликово поле было представлено на международной конференции Европейского музейного форума с экспозицией "Руси великое начало", что действовала в селе Монастырщино.

Экспозиция "Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение", где все отличается от обычного музейного пространства, поистине уникальна. Наряду с демонстрацией раритетов она наполнена мультимедийными и интерактивными элементами, здесь многое можно потрогать и примерить на себя. Причем она интересна, как детям, так и взрослым, людям с самой разной подготовкой и уровнем знаний. К тому же комфортна для людей с ограниченными возможностями: размещены различные тактильные элементы и макеты для слабовидящих, видеофильмы снабжены субтитрами, для слабослышащих посетителей установлена специальная аппаратура, усиливающая звуковой сигнал, есть удобные пандусы и лифты. По словам Любы Котиковой, после того, как отправили заявку на конкурс, на Куликовом поле побывал член жюри Кристоф Дюфур из Швейцарии.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Россия. Это надо видеть

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Песков: Сроки "Прямой линии" пока не определены
Американское издание сообщило о новом "морском монстре" в России
Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
Forbes назвал недооцененные туристами города России
Перечислен самый пострадавший от пандемии малый и средний бизнес
Как переносят режим изоляции актеры, режиссеры и композиторы
Данте - 755 лет: Что мы знаем о поэте ХIII века