Два тульских музея вошли в шорт-лист лучших музеев Европы

По числу музеев, отобранных европейскими экспертами для короткого списка, Россия оказалась на втором месте после Швейцарии, у которой восемь номинантов. В числе российских претендентов на престижную премию Тульский музей оружия, музей-заповедник "Куликово поле", музей-квартира Лобачевского в Казанском федеральном университете, музей живописца Анатолия Зверева (единственный столичный музей, попавший в список), музей археологического дерева "Татарская слободка" на территории государственного историко-архитектурного и художественного музея- заповедника "Остров-град Свияжск" и необычный Учемский музей, созданный лесником и краеведом между Мышкиным и Угличем.

Как рассказали в музее "Куликово поле", о том, что музей -заповедник номинирован на премию "Европейский музей года 2020" стало известно еще в декабре прошлого года. Официальное сообщение об этом в адрес музея пришло от председателя жюри Марка О'Нила. В обращении также сообщалось, что победители должны были быть объявлены 2 мая на ежегодной конференции Европейского музейного форума в Кардиффе.

По условиям конкурса, европейским музеем года может стать вновь созданный музей, открывшийся не ранее трех лет назад, или же существенно модернизировавший свои экспозиции. Музей-заповедник "Куликово поле" подал заявку на участие в конкурсе в связи с открытием в 2016 году нового комплекса в деревне Моховое, рассказала пресс-секретарь музея Любовь Котикова.

- Жюри рассматривало новый музейный комплекс "Куликово поле" в Моховом с его основной экспозицией "Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение", - сообщила Любовь Котикова. - Наш музей второй раз участвует в этом международном конкурсе. В 2007 году Куликово поле было представлено на международной конференции Европейского музейного форума с экспозицией "Руси великое начало", что действовала в селе Монастырщино.

Экспозиция "Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение", где все отличается от обычного музейного пространства, поистине уникальна. Наряду с демонстрацией раритетов она наполнена мультимедийными и интерактивными элементами, здесь многое можно потрогать и примерить на себя. Причем она интересна, как детям, так и взрослым, людям с самой разной подготовкой и уровнем знаний. К тому же комфортна для людей с ограниченными возможностями: размещены различные тактильные элементы и макеты для слабовидящих, видеофильмы снабжены субтитрами, для слабослышащих посетителей установлена специальная аппаратура, усиливающая звуковой сигнал, есть удобные пандусы и лифты. По словам Любы Котиковой, после того, как отправили заявку на конкурс, на Куликовом поле побывал член жюри Кристоф Дюфур из Швейцарии.