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18.05.2020 14:07
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Елена Гагарина рассказала о конкурсе на лучшее название музея на Красной площади

Текст: Иван Владимиров

К концу 2021 года будет завершено строительство нового здания Музеев Московского Кремля, которое займет каре Средних торговых рядов. Войти в здание можно будет прямо с Красной площади. О том, какое название может быть выбрано для нового здания Музеев Московского Кремля на Красной площади, рассказала директор этих музеев Елена Юрьевна Гагарина на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Открыться экспозиция Музеев Московского Кремля в новом здании должна в конце 2023 - начале 2024 года.

Конкурс на лучшее название нового музейного корпуса был объявлен в марте этого года. В жюри, кроме представителей Музеев Московского Кремля, в частности, вошли президент ГМИИ им. А.С.Пушкина Ирина Антонова, издатель The Art Newspaper Russia Инна Баженова, директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, директор музея современного искусства "Гараж" Антон Белов, историк-медиевист и писатель Олег Воскобойников, режиссер Филипп Григорьян, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, художница Таус Махачева, стрит-художник Покрас Лампас, фотограф Владимир Клавихо-Телепнев, пианист Денис Мацуев, директор ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе, Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству, и другие известные люди.

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Кто-то предлагал "скрестить" названия Красной площади и Оружейной палаты. Другие - вспомнить архитектора Романа Клейна, который проектировал не только Музей изящных искусств, но и торговые ряды на Красной площади. Третьи убеждены, что в названии должен быть адрес - Красная площадь, 5.

В финале из почти 500 предложений остались четыре варианта. Вот они.

  • "Красная палата" (Антон Латынин, Москва),
  • " Корпус Клейна" (Александр Змеул, Москва),
  • "Новая Оружейная палата" (Алексей Федоров, Москва)
  • "Кремлевские музейные ряды" (Константин Мишуровский, Москва)

Окончательный выбор названия будет сделан после заседания жюри сразу после выхода из самоизоляции.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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