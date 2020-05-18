Елена Гагарина рассказала о конкурсе на лучшее название музея на Красной площади

К концу 2021 года будет завершено строительство нового здания Музеев Московского Кремля, которое займет каре Средних торговых рядов. Войти в здание можно будет прямо с Красной площади. О том, какое название может быть выбрано для нового здания Музеев Московского Кремля на Красной площади, рассказала директор этих музеев Елена Юрьевна Гагарина на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Открыться экспозиция Музеев Московского Кремля в новом здании должна в конце 2023 - начале 2024 года.

Конкурс на лучшее название нового музейного корпуса был объявлен в марте этого года. В жюри, кроме представителей Музеев Московского Кремля, в частности, вошли президент ГМИИ им. А.С.Пушкина Ирина Антонова, издатель The Art Newspaper Russia Инна Баженова, директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, директор музея современного искусства "Гараж" Антон Белов, историк-медиевист и писатель Олег Воскобойников, режиссер Филипп Григорьян, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, художница Таус Махачева, стрит-художник Покрас Лампас, фотограф Владимир Клавихо-Телепнев, пианист Денис Мацуев, директор ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе, Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству, и другие известные люди.

Кто-то предлагал "скрестить" названия Красной площади и Оружейной палаты. Другие - вспомнить архитектора Романа Клейна, который проектировал не только Музей изящных искусств, но и торговые ряды на Красной площади. Третьи убеждены, что в названии должен быть адрес - Красная площадь, 5.

В финале из почти 500 предложений остались четыре варианта. Вот они.

"Красная палата" (Антон Латынин, Москва),

" Корпус Клейна" (Александр Змеул, Москва),

"Новая Оружейная палата" (Алексей Федоров, Москва)

"Кремлевские музейные ряды" (Константин Мишуровский, Москва)

Окончательный выбор названия будет сделан после заседания жюри сразу после выхода из самоизоляции.