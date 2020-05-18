Главконтроль Москвы разберется со штрафом, выписанным лежачему инвалиду

Начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков пообещал разобраться в ситуации со штрафом, который выписали прикованному к постели инвалиду.

"Мы разберемся с этим случаем так же, как разбираемся с любым другим, где есть жалоба граждан на то, что их несправедливо, незаконно оштрафовали", - цитирует Данчикова РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что штраф за нарушение режима самоизоляции пришел профессору РУДН Ирине Карабулатовой, которая имеет первую группу инвалидности и уже год не встает с постели. Она заболела ОРВИ и должна была установить на свой телефон специальное приложение, которое отслеживает соблюдение режима самоизоляции. Но телефон Карабулатовой оказался не подходящим для установки приложения, а другого смартфона ей никто не предложил.

Данчиков также посоветовал москвичам сообщать о таких случаях не в соцсетях, а на официальном портале мэра Москвы mos.ru - тогда жалобы, по его словам, будут быстрее рассмотрены.