Липецкие медики получили все доплаты за работу с COVID-19

Федеральные стимулирующие выплаты для липецких медиков, работающих с больными коронавирусной инфекцией, получены в полном объеме. Глава региона Игорь Артамонов, комментируя ситуацию, напомнил, что по новым правилам, утвержденным российским правительством в минувшую пятницу, выплаты для сотрудников скорой медицинской помощи и стационаров, рискующих жизнью и здоровьем, помогая пациентам с COVID-19, рассчитываются не за фактически отработанное время, как предполагалось ранее. Артамонов подчеркнул: теперь учитывается непосредственно сам факт работы с такими больными. В установленном Правительством России объеме выплата производится, если работник отработал по графику полный месяц.

Таким сотрудникам липецких медучреждений апрельские доплаты уже пересчитаны и перечислены в полном объеме: дополнительные выплаты получили 1125 медицинских работников.

Помимо этого, как отметил Игорь Артамонов, в соответствии с поступившими разъяснениями Минфина России, медикам возвращаются суммы налога на доходы физических лиц, ранее удержанные с выплат.

- Поручение Президента в Липецкой области выполнено оперативно и в полном объеме, - отметил Игорь Артамонов. - Федеральные средства своевременно перечислены на счета медицинских работников, которых крайне необходимо поддерживать в непростой период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Он добавил, что федеральные доплаты рассчитаны на три месяца - с апреля по июнь. Размер выплаты для врачей скорой медицинской помощи составляет 50 тысяч рублей в месяц, для среднего и младшего медицинского персонала, а также для водителей автомобилей скорой помощи - 25 тысяч рублей в месяц.

Для медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 в стационарах, предусмотрены следующие суммы выплат: для врачей - 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медицинского персонала - 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала - 25 тысяч рублей.