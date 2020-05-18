Липецкие медики получили все доплаты за работу с COVID-19

Таким сотрудникам липецких медучреждений апрельские доплаты уже пересчитаны и перечислены в полном объеме: дополнительные выплаты получили 1125 медицинских работников.
Помимо этого, как отметил Игорь Артамонов, в соответствии с поступившими разъяснениями Минфина России, медикам возвращаются суммы налога на доходы физических лиц, ранее удержанные с выплат.
- Поручение Президента в Липецкой области выполнено оперативно и в полном объеме, - отметил Игорь Артамонов. - Федеральные средства своевременно перечислены на счета медицинских работников, которых крайне необходимо поддерживать в непростой период борьбы с коронавирусной инфекцией.
Он добавил, что федеральные доплаты рассчитаны на три месяца - с апреля по июнь. Размер выплаты для врачей скорой медицинской помощи составляет 50 тысяч рублей в месяц, для среднего и младшего медицинского персонала, а также для водителей автомобилей скорой помощи - 25 тысяч рублей в месяц.
Для медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 в стационарах, предусмотрены следующие суммы выплат: для врачей - 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медицинского персонала - 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала - 25 тысяч рублей.