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18.05.2020 18:53
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Мосгорнаследие: Коронавирус не повлияет на масштабы реставрации в Москве

Текст: Александр Мелешенко

Объемы реставрационных работ в Москве в этом году будут высокими и окажутся примерно на уровне прошлых лет. Архитектурные памятники, где из-за коронавируса остановили реставрацию, были вовремя законсервированы и не пострадали, а сейчас специалисты возвращаются на них с соблюдением всех мер предосторожности. Об этом рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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"На дворе май, и реставрационный сезон только начинается. Итоги подводить рано. Однако хочу напомнить, что уже четвертый год подряд в целом реставрационные работы завершаются в Москве не менее чем на 200 объектах. Итоги этого года в этом отношении нас не разочаруют", - сказал Емельянов, отвечая на вопрос корреспондента "РГ".

По словам чиновника, после вынужденной паузы реставрационные работы возобновили уже на многих памятниках. К примеру, рабочие вернулись в историческое здание городской клинической больницы №23 имени Давыдовского. Кроме того, скоро начнут обновлять скульптуры на доме №37 по Ленинскому проспекту - эта сталинская многоэтажка вместе с соседним домом-близнецом образует своеобразные въездные ворота на площади Гагарина.

Емельянов подчеркнул, что все работы на памятниках ведутся при строгом соблюдении рекомендаций санитарных врачей. Между людьми соблюдается дистанция, сотрудников регулярно обеспечивают масками и перчатками, проводят дезинфекцию поверхностей.

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Среди самых значимых реставрируемых памятников Алексей Емельянов назвал Старый монетный двор и Дом губернского правления на Никольской улице - там на днях возобновили научно-исследовательские и изыскательские работы, а непосредственно реставрацию планируется начать в следующем году. "Комплекс зданий монетного двора находится в ведении Государственного исторического музея, и после завершения работ он также останется в его распоряжении. Постройки не в аварийном состоянии, но реставраторам там есть, чем заняться - фасадными работами, интерьерами, приспособлением для нужд музея", - рассказал Емельянов.

Есть и случаи, когда путь к реставрации памятников проходит через суд, напомнил глава Мосгорнаследия. Так, ведомство недавно подало иск к собственнику здания бывшего ресторана "Золотой колос" на ВДНХ с требованием провести работы по его сохранению. В последние годы в этом памятнике архитектуры был склад, а сейчас оно и вовсе закрыто. Емельянов, однако, уверен, что с собственником удастся договориться, и москвичи увидят легендарный ресторан обновленным.

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