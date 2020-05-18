Московским школьникам выставили годовые оценки

Московским школьникам 15 мая выставили годовые оценки. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что такое решение принято в соответствии с указом мэра Москвы и рекомендациями министерства просвещения. Анастасия Ракова рассказала:

- Столичные школьники завершили учебный год, 15 мая им выставлены итоговые оценки. В оставшиеся две недели участие в дистанционных занятиях будет свободным для всех. Для учащихся девятых и одиннадцатых классов в этот период организована дистанционная подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Порядок сдачи экзаменов будет определен дополнительно.

Напомню, в школу московские школьники не ходят с 21 марта. С этого дня они перешли на дистанционное обучение. Сделано это было с целью профилактики и снижения рисков распространения коронавируса.

Для дошкольников и учеников 1-4 классов, родители которых продолжали работать, была организована работа дежурных групп. В учебных заведениях, где открыты такие группы, созданы все необходимые условия для профилактики заболеваний: детям ежедневно измеряют температуру и следят за их самочувствием, в помещениях регулярно проводится уборка и проветривание.