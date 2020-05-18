На Красной площади появится новый музей

Новый музейный комплекс на Красной площади, д. 5, планируется открыть в конце 2023 - начале 2024 года. Музейная экспозиция московского Кремля должна разместиться в комплексе зданий внутри бывшего квартала Средних торговых рядов, построенных в 1889-1893 годах на Красной площади.

Как рассказала генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, окончание строительства музейного комплекса запланировано на конец 2021 года. Но много времени понадобится, чтобы перевезти коллекцию, установить экспонаты в витринах, установить свет. "В новом здании будут представлены большая византийская коллекция икон, военных трофеев, восточное оружие, знамена, отдельный зал будет посвящен коллекции Фаберже. Также будет зал с русским стеклом, фарфором и залы, посвященные русской придворной и церковной культуре", - отметила Гагарина.