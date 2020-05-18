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18.05.2020 11:58
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На Красной площади появится новый музей

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Новый музейный комплекс на Красной площади, д. 5, планируется открыть в конце 2023 - начале 2024 года. Музейная экспозиция московского Кремля должна разместиться в комплексе зданий внутри бывшего квартала Средних торговых рядов, построенных в 1889-1893 годах на Красной площади.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Как рассказала генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, окончание строительства музейного комплекса запланировано на конец 2021 года. Но много времени понадобится, чтобы перевезти коллекцию, установить экспонаты в витринах, установить свет. "В новом здании будут представлены большая византийская коллекция икон, военных трофеев, восточное оружие, знамена, отдельный зал будет посвящен коллекции Фаберже. Также будет зал с русским стеклом, фарфором и залы, посвященные русской придворной и церковной культуре", - отметила Гагарина.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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