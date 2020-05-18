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18.05.2020 09:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Наталья Сергунина: О мерах поддержки для резидентов московских технопарков

Текст: Любовь Проценко
Сейчас в городе идет заявочная кампания сразу по 13 видам субсидий, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

- Они утверждены правительством Москвы для поддержки малого и среднего бизнеса. Резиденты технопарков, например, могут компенсировать расходы на покупку оборудования, на инжиниринг и реализацию комплексных инновационных проектов. Прием заявок на эти субсидии продлится до 1 июня, - сказала она.

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Горбюджет, в частности, может помочь компенсировать часть затрат на лизинговые платежи, приобретение оборудования, выплаты процентов по кредитам на него, а также процентов по кредитам на поддержку (развитие) деятельности. Максимальная сумма субсидии - 10 миллионов рублей.

На днях мы одобрили две заявки от резидентов технопарков на общую сумму около пяти миллионов рублей, продолжила Наталья Сергунина. "Еще 6 пакетов документов рассмотрении. Готовят документы на получение субсидий так же несколько резидентов технопарка "Строгино" и управляемой им площадки "Мосмедпарк"", - добавил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Новый резидент "Мосмедпарка" компания "АйЭмТи", в частности, недавно запустила производство инновационных медицинских изделий из низкотемпературного пластика. Предприятие планирует воспользоваться субсидией для компенсации затрат на приобретение оборудования.

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Научно-производственный центр "Пептоген" подал документы на субсидирование затрат на реализацию продукции за рубежом. Выплаты по этому виду поддержки могут достигать трех миллионов рублей. Фирма разрабатывает и производит лекарства нового поколения для нормализации работы головного мозга, лечения инсультов, снятия тревожности. В прошлом году она получила субсидию в размере 1,858 миллиона рублей, что дало ей возможность увеличить объемы выпуска. В этом году предприятие планирует возместить часть затрат на приобретение маркировочного оборудования.

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