Новые низкопольные трамваи придут летом в 15 районов Москвы

Новые удобные вместительные низкопольные трамваи запустят на пяти маршрутах, следующих от Павелецкой площади. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе, новые трамваи "Витязь-Москва" будут курсировать от Павелецкого вокзала в 15 районов города. "После реконструкции трамвайных путей на Павелецком вокзале мы сможем выпустить трамваи "Витязь-Москва" на 5 маршрутов: А, 39, 47, 49 и 1. Новые комфортные, вместительные и низкопольные трамваи придут сразу в 15 районов Москвы", - передает пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Новые трамваи повезут пассажиров как на юг города, в район Чертаново Южное, Нагатинский Затон, Зюзино, так и на юго-запад, в частности, в Гагаринский район. Также курсировать они будут по Бульварному кольцу, заходя в Бассманный, Таганский районы, Якиманку и Замоскворечье. По данным Ликсутова, трамваи на Павелецком вокзале станут частью нового ТПУ, которым, после завершения пандемии, смогут пользоваться около 400 тыс. пассажиров в сутки.

Как отмечает департамент транспорта столицы, после завершения реконструкции трамвайных путей в районе Павелецкого вокзала, транспорт станет доступнее для 150 тыс. жителей и 100 тыс. сотрудников близлежащих офисов. Предполагается, что новая остановка наземного городского транспорта будет размещена у главного входа в Павелецкий вокзал. Трамвайное движение на Павелецкой площади планируется возобновить в конце июня.