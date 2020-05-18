Под Белгородом из-за парикмахера с COVID-19 изолированы семь семей

В Ракитянском районе Белгородской области семь семей изолированы после контакта с заболевшим коронавирусом парикмахером. Как сообщили в департаменте здравоохранения с социальной защиты населения области, всего из числа контактных с заболевшим новый вирус подтвердился у 23 человек, еще у 25 проверенных получены отрицательные результаты. Сам парикмахер госпитализирован в городскую больницу №2 в Белгороде.

За сутки число выявленных случаев COVID-19 в регионе выросло на 70 человек и достигло 1292. Еще одна пациентка - 19-летняя студентка одного из техникумов - скончалась. Она стала 11-м погибшим носителем коронавируса в области.

В настоящее время лечение от коронавируса продолжают 926 человек, у большинства болезнь протекает бессимптомно: они лечатся амбулаторно под контролем медиком и обязаны самоизолироваться.