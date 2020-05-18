Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина

Прокуратура Москвы организовала проверку по сообщению, размещенному в средствах массовой информации, о возможном распространении персональных данных лиц, подвергнутых административному штрафу.

Как сообщила корреспонденту "РГ" официальный представитель столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова, прокуроры проверят исполнение ответственными должностными лицами федерального законодательства о персональных данных и при наличии оснований рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя. И если такие данные вводить не вручную, а с помощью компьютерных ботов, то можно получить всю базу данных оштрафованных.