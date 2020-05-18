Пустельги и чеглоки начали гнездиться на ВДНХ и в парке "Останкино"

Редкие птицы, занесенные в Красную книгу Москвы, начали высиживать потомство в столичных парках.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, этому поспособствовала ранняя весна и отсутствие людей в зеленых зонах города. Пернатые перестали прятаться и вьют гнезда там, где их можно увидеть. Так, например, после отмены режима самоизоляции москвичи смогут полюбоваться на чеглоков - очень редкого представителя соколообразных, которых в столице осталось не более 15 пар. Можно будет увидеть и пустельгу, тоже считающуюся довольно редким видом пернатых в Москве. Обе птицы выбрали для гнездования территории ВДНХ, парка "Сокольники" и Ботанического сада.