Синоптики рассказали о погоде в Москве во второй половине мая

Погода в столичном регионе в эти дни больше похожа на апрельскую. О скорой смене сезона напоминают лишь цветущие каштаны и сирень, отмечает портал "Метеоновости".

По словам синоптиков, среднесуточная температура в регионе сейчас ниже нормы на 3-4 градуса. Ветер, дожди и облака мешают майскому солнцу должным образом прогреть арктический воздух. Поэтому прохладная погода, как ожидается, продержится всю рабочую неделю.

В ночные часы в Москве и области прогнозируется от 2 до 8 градусов тепла. Днем же будет не больше 15 градусов. Такая погода характерна для конца апреля.