Собянин рассказал о планах строительства в Москве еще 47 медучреждений

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новое здание детской поликлиники на северо-востоке столицы и поручил поскорее открыть ее. Находится поликлиника №99 на ул. Академика Комарова. После осмотра глава города сказал:

- Район Марфино получает первоклассную детскую поликлинику, оснащенную всем необходимым оборудованием. Я думаю, что дети и их родители будут чрезвычайно рады, что будут получать здесь качественную медицинскую помощь. Лицензию надо оформлять в ускоренном порядке. Я считаю, что в течение месяца необходимо закончить все организационные вопросы, начинать переезжать сюда и работать.

Раньше эта поликлиника находилась на первом этаже жилого дома, в тесном помещении невозможно было создать комфортные условия для пациентов и медиков.

Строительство нового пятиэтажного здания началось в 2016 году и завершилось этой весной. Построили его по индивидуальному проекту. Мощность новой поликлиники - 320 посещений в смену - почти на 75% больше нынешней. Площадь нового здания - 8,37 тыс. кв.м, что в 6,2 раза больше старого.

Кабинеты врачей будут расположены с учетом ожидаемых потоков пациентов, что позволит снизить возникновение очередей и сделает пребывание в поликлинике более комфортным. Часто посещаемые специалисты разместятся на первых этажах, менее востребованные, а также административные кабинеты - на верхних этажах здания.

Прием вести будут врачи-педиатры, а также специалисты узких направлений: невролог, нефролог, офтальмолог, отоларинголог, детский хирург, уролог, детский гинеколог, детский кардиолог, подростковый врач, физиотерапевт, эндокринолог, аллерголог-иммунолог, гематолог, врач ультразвуковой диагностики. Рабочие места врачей оснащены удобной эргономичной мебелью и подключены к системе ЕМИАС.

Самое современное оборудование позволит проводить все необходимые функциональные исследования: электрокардиографию (ЭКГ), ультразвуковые исследования органов брюшной полости, почек, мочевого пузыря и органов малого таза, эхокардиографию (ЭХО-КГ), нейросонографию (обследование головного мозга новорожденных), ультразвуковую доплерографию (исследование кровотока сосудов головы и шеи).

Откроется и дневной стационар на 10 коек, в том числе совместного пребывания матери и ребенка по профилям педиатрия и неврология. Также в детской поликлинике будет открыт молочно-раздаточный пункт.

Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие годы в столице планируется построить власти 47 крупных лечебных учреждений.

- В Москве большинство строек было закрыто в связи с COVID-19, но стройки, связанные со здравоохранением, мы старались не останавливать. Понятно, что произошло некоторое их замедление. Многие строители не всегда себя хорошо чувствовали в этой ситуации. Сегодня все объекты здравоохранения начинают строиться по полной программе, что называется. А программа у нас уникальная. На ближайшие годы мы наметили построить 47 крупных медицинских объектов мощностью около 1 млн кв. м. Это беспрецедентная программа строительства в области здравоохранения. И, конечно, она будет приоритетной в ближайшее годы", - сказал глава города.

В частности, на 2020-2023 годы запланировано построить 27 поликлиник, 14 больничных корпусов и 6 подстанций скорой медицинской помощи.

Всего, начиная с 2011 года, в Москве построено около 90 городских, федеральных и частных объектов здравоохранения. Среди новых объектов - 42 поликлиники, из которых 17 построены за счет адресной инвестиционной программы Москвы. Еще 25 поликлиник были возведены за счет инвесторов.