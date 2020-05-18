С окончанием всеобщего периода нерабочих дней в Белгородской области решили открыть уличные кафе, парки, скверы, а также торговые центры. Однако как только соответствующие документы были подписаны, а о послаблениях объявили чиновники, число выявленных случаев коронавируса резко подскочило. Режим вновь пришлось ужесточать.

Предприниматели, которые содержат кофейни, ресторанчики и прочий общепит, уже начали выносить на улицу столики и диванчики из ротанга. Девушки-официантки успели натереть все до хруста, и вот - теперь их снова надо заносить на склады. Теперь повара опять готовят только навынос.

Закрыты вновь и зоопарк, динопарк, и пикник-парк. Это, конечно, разочаровало любителей таких мест, но все равно ходить туда нельзя. Вернулись старые правила для выхода из дома. Они уже всем известны: в магазин, в аптеку, вынести мусор, выгулять питомца, навестить родственников или съездить на работу.

Однако большая часть предприятий и организаций, в том числе торговых, все-таки продолжает работать, но исключительно по будням и при строгом соблюдении масочного режима. Администрация торговых центров и арендаторы площадей обязаны обеспечить персонал масками, перчатками и санитайзерами.

Один торговый центр уже уличили в нарушениях этих правил, теперь он закрыт и по будням.