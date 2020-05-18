В Москве назвали потери бюджета из-за пандемии коронавируса

Московский бюджет за первые четыре месяца этого года потерял 7,6 процента своих доходов, хотя власти рассчитывали на рост в размере 8 процентов. Всего потери бюджета уже составили 140 миллиардов рублей, а по итогам года эта цифра может увеличиться до 600 миллиардов.

Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью "Ведомостям". По его словам, две трети от общих потерь бюджета может составить недополученный налог на прибыль, а пятую часть - НДФЛ.

"Поступления по налогу на имущество организаций снизились на 16 процентов, по земельному налогу - на 11 процентов, по торговому сбору - на 23 процента по сравнению с четырьмя месяцами 2019 года. Сильнее всего просели неналоговые доходы - их собрано почти на 20% меньше", - рассказал Ефимов.

В то же время заммэра отметил, что окончательные выводы пока делать рано и реальную ситуацию можно будет увидеть в июле, поскольку последние полтора месяца были нерабочими и предприятия могли вообще не платить налоги.