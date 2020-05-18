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Текст:   Александр Мелешенко 
11:57 18.05.2020

В Москве подорожали квартиры в новостройках

В Москве по итогам апреля подорожали квартиры в массовых новостройках - в среднем цена выросла на 0,9 процента до 187 560 рублей за квадратный метр. Объем предложения также увеличился на 6,2 процента, а вот спрос, наоборот, упал.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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Такие данные предоставила риелторская компания "Метриум". Там подсчитали, что вызванное пандемией коронавируса падение спроса замедлило рост цен на жилье, но к снижению или появлению крупных скидок не привело.

"В некоторых комплексах цены сохранились на уровне предыдущего месяца, в четверти проектов отмечено повышение цен (преимущественно в диапазоне 1-3 процента), в том числе не на весь объем, а на выделенный пул лотов, - говорит управляющий партнер компании Мария Литинецкая. - В итоге, если с января по март 2020 года среднемесячный рост цены был около 2,1 процента, в апреле показатель составил 0,9 процента".

Дальнейшая ситуация на рынке будет зависеть от длительности карантина и состояния экономики в целом, подчеркивает Литинецкая. Спрос на квартиры в новостройках поддержит субсидируемая ипотека, однако в мае может произойти снижение числа сделок из-за действующего режима самоизоляции.

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